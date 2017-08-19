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07.09 Четверг

Не забудем, не простим: Сумщина в слезах

Сегодня, 13:51 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Не забудем, не простим: Сумщина в слезах

Боец 13 батальона 58 -й бригады Вооруженных Сил Украины Константин Александрович СЕРГИЕНКО героически погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ходе проведения антитеррористической операции.
На своей странице в соцсетях городской голова Шостки Николай Нога написал, что Константин Сергиенко 1978 г. р. Никаких подробностей обстоятельств смерти бойца пока нет.
7-9 сентября в Шостке объявлены траурными днями в связи с гибелью военнослужащего. Согласно распоряжению городского головы Шостки Николая НОГИ, руководителям предприятий, учреждений, организации города, независимо от форм собственности, рекомендовано приспустить Государственный Флаг Украины с траурными лентами на зданиях, ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий, — сообщает сайт Шосткинского горсовета.

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