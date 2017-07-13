Не все так просто: гороскоп на 10 октября

Сегодня придётся искать глубинный смысл во всей поступающей информации. Сегодня двойное значение будут иметь не только слова, но и поступки людей, которым всегда можно было в полной мере довериться.

Овен:

Овны посвятят день работе над своей творческой задумкой. Чтобы столь непростой процесс протекал максимально успешно, откажитесь от спешки, не ставьте перед собой слишком масштабную цель и ни при каких условиях не теряйте уверенность в собственных силах.

Телец:

Тельцы много финансовых средств потратят на придание уюта своему жилому пространству. После того, как вы приобретёте всё необходимое для ремонта, возникнет новый вопрос — кто будет воплощать в жизнь вашу смелую дизайнерскую задумку?

Близнецы:

Близнецам сегодня удастся получить немало свежих впечатлений от посещения выставки или другого культурного мероприятия. Один из шедевров вас настолько впечатлит, что вы вплотную задумаетесь о том, чтобы заняться своим личным творчеством.

Рак:

Для Раков диета, начатая в этот день, станет настоящим испытанием на прочность. Прежде, чем существенно ограничить свой рацион, проведите своеобразный тренинг, чтобы морально настроиться на перемены в плане питания.

Лев:

Львам сегодня следует особенно настойчиво продвигаться к намеченной цели. Ваша смелая задумка имеет право на жизнь, но для её реализации от вас потребуется терпение, уверенность в собственных силах и готовность пожертвовать правом на отдых.

Дева:

Девам предстоит посетить какое-то светское мероприятие. Вам удастся произвести неизгладимое впечатление на окружающих людей, так как перед выходом из дома вы тщательно продумаете свой внешний вид и позаботитесь о каждой его детали.

Весы:

Весам сегодня суждено столкнуться с непредвиденными затруднениями на личном фронте. Человек, с которым вы мечтали отправиться на «романтик», позвонит вам и сообщит, что у него имеются другие планы.

Скорпион:

Скорпионы проведут много приятных минут в обществе своих давних приятелей. Вам будет о чём поговорить с бывшими одноклассниками, хотя далеко не все из присутствующих в полной мере откроются для диалогов.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут находиться в тени своей второй половинки. Вы вместе отправитесь на корпоратив, организованный предприятием, где трудится ваш партнёр по браку, и будете в течение многих часов наблюдать, как ваш любимый человек непринуждённо общается со своими коллегами.

Козерог:

Козероги сегодня не смогут нормально заниматься текущими домашними делами. Вами овладеете очень весёлый и легкомысленный эмоциональный настрой, по вине которого вы будете постоянно отвлекаться от бытовых хлопот на шутливые диалоги с родственниками.

Водолей:

Водолеи сегодня будут вынуждены мириться с капризами своей второй половинки. Пока ваш любимый человек ведёт себя как дитя, вам придётся выполнять его прямые обязанности, что в итоге вас сильно утомит и раздосадует.

Рыбы:

Рыбы в этот день отправятся в СПА-салон, чтобы побаловать себя расслабляющими процедурами. Вам удастся отлично отдохнуть и телом, и душой. Вернувшись домой, вы продолжите свой досуг в обществе приятного вам человека.