Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.10 Вторник

Не все так просто: гороскоп на 10 октября

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Не все так просто: гороскоп на 10 октября

Сегодня придётся искать глубинный смысл во всей поступающей информации. Сегодня двойное значение будут иметь не только слова, но и поступки людей, которым всегда можно было в полной мере довериться.
Овен:
Овны посвятят день работе над своей творческой задумкой. Чтобы столь непростой процесс протекал максимально успешно, откажитесь от спешки, не ставьте перед собой слишком масштабную цель и ни при каких условиях не теряйте уверенность в собственных силах.
Телец:
Тельцы много финансовых средств потратят на придание уюта своему жилому пространству. После того, как вы приобретёте всё необходимое для ремонта, возникнет новый вопрос — кто будет воплощать в жизнь вашу смелую дизайнерскую задумку?
Близнецы:
Близнецам сегодня удастся получить немало свежих впечатлений от посещения выставки или другого культурного мероприятия. Один из шедевров вас настолько впечатлит, что вы вплотную задумаетесь о том, чтобы заняться своим личным творчеством.
Рак:
Для Раков диета, начатая в этот день, станет настоящим испытанием на прочность. Прежде, чем существенно ограничить свой рацион, проведите своеобразный тренинг, чтобы морально настроиться на перемены в плане питания.
Лев:
Львам сегодня следует особенно настойчиво продвигаться к намеченной цели. Ваша смелая задумка имеет право на жизнь, но для её реализации от вас потребуется терпение, уверенность в собственных силах и готовность пожертвовать правом на отдых.
Дева:
Девам предстоит посетить какое-то светское мероприятие. Вам удастся произвести неизгладимое впечатление на окружающих людей, так как перед выходом из дома вы тщательно продумаете свой внешний вид и позаботитесь о каждой его детали.
Весы:
Весам сегодня суждено столкнуться с непредвиденными затруднениями на личном фронте. Человек, с которым вы мечтали отправиться на «романтик», позвонит вам и сообщит, что у него имеются другие планы.
Скорпион:
Скорпионы проведут много приятных минут в обществе своих давних приятелей. Вам будет о чём поговорить с бывшими одноклассниками, хотя далеко не все из присутствующих в полной мере откроются для диалогов.
Стрелец:
Стрельцы сегодня будут находиться в тени своей второй половинки. Вы вместе отправитесь на корпоратив, организованный предприятием, где трудится ваш партнёр по браку, и будете в течение многих часов наблюдать, как ваш любимый человек непринуждённо общается со своими коллегами.
Козерог:
Козероги сегодня не смогут нормально заниматься текущими домашними делами. Вами овладеете очень весёлый и легкомысленный эмоциональный настрой, по вине которого вы будете постоянно отвлекаться от бытовых хлопот на шутливые диалоги с родственниками.
Водолей:
Водолеи сегодня будут вынуждены мириться с капризами своей второй половинки. Пока ваш любимый человек ведёт себя как дитя, вам придётся выполнять его прямые обязанности, что в итоге вас сильно утомит и раздосадует.
Рыбы:
Рыбы в этот день отправятся в СПА-салон, чтобы побаловать себя расслабляющими процедурами. Вам удастся отлично отдохнуть и телом, и душой. Вернувшись домой, вы продолжите свой досуг в обществе приятного вам человека.

Напечатать Письмо автору Просмотров 25 Комментариев 0

читайте также
Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие
Воспитанники сумской легкой атлетики — лучшие
13.07.2017, 13:14 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 13.07.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 67 Комментариев 0
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
Суперфиналистка «МастерШеф Дети-2» приглашает сумчан на равиоли
13.07.2017, 09:19 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 13.07.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье, Кулинария, Личность Регион: Сумщина Просмотров 159 Комментариев 0
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
Скучать сегодня не придется: гороскоп на 13 июля
13.07.2017, 07:07 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 07:07 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
8 марта — праздник, но не выходной
8 марта — праздник, но не выходной
12.07.2017, 10:04 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина Просмотров 150 Комментариев 0
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
Берегите энергию: гороскоп на 12 июля
12.07.2017, 06:41 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 06:41 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 81 Комментариев 0
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
Футбольный лидер: «Агробизнес-ТСК» одержал победу
10.07.2017, 12:04 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 10.07.2017, 12:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Спорт Регион: Сумщина Просмотров 117 Комментариев 0
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
К великим свершениям: гороскоп на 10 июля
10.07.2017, 07:00 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 07:00 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 77 Комментариев 0
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
Эмоции полнолуния: гороскоп на 9 июля
09.07.2017, 06:55 Новость
Панорама Панорама 09.07.2017, 06:55 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 73 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 468 Комментариев 0
Опросы

Чтобы вы построили на месте «застывшего» котлована по ул. Соборной напротив Спасо-Преображенского собора?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Наслаждайтесь жизнью с займом до зарплаты от Moneyveo
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Покупайте квартиры без посредников в Сумах на портале недвижимости sumyi.mesto.ua
29.09.2017, 13:21
admin adminych admin adminych 29.09.2017, 13:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Обзор смартфона IPhone X
26.09.2017, 14:10
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 14:10 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 160 Комментариев 0
Програма UP-STUDY: учись в Польщі — живи і працюй в Європі
26.09.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 26.09.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Интерактивная приемка автомобиля — ключевое преимущество Бош Авто Сервис
22.09.2017, 17:59
admin adminych admin adminych 22.09.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
последние комментарии
Тарас Груз к материалу
Шкафы-купе в прихожую
Красивая и недорогая коллекция https://mebel-24.com.ua/shkafu-kupe/ с быстрыми сроками.
07.10.2017, 17:25
Сергей Федоров к материалу
Как за год изменились цены в Украине (инфографика)
Гарант КОРРУПЦИИ и его МАРОДЁРЫ в парламенте пытаются незаметно протянуть возможность отстрела недовольного ими народа через "закон" про реинтеграцию Донбасса, ...
05.10.2017, 22:13
Сергей Федоров к материалу
Бои без правил на Сумщине (видео)
Вот к такому МОРДОБОЮ по всей стране ведёт потрошенко-яйценюковская ШАЙКА МАРОДЁРОВ у власти, проголосовавшая сегодня за АНТИнародную судебную "реформу", ведущую ...
03.10.2017, 14:09
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII