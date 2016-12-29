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16.02 Четверг

Не вписалась: ДТП на Сумщине

Сегодня, 09:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Не вписалась: ДТП на Сумщине

14 февраля в Ахтырке 26-летняя местная жительница за рулем Volkswagen Polo не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованным Renault Kangoo. В результате ДТП женщина получила закрытую травму грудной клетки и закрытую травму живота и была госпитализирована в Ахтырскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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