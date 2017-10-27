Не узнать: как на Сумщине отремонтировали дорогу на Полтаву (фото)

Завершается текущий средний ремонт на шести километрах участка автодороги Н-12 Сумы -Полтава. Работы проводились от 43 по 49 км дороги, проходящей по с. Боромля Тростянецкого района. Подрядной организацией ООО «Харковспецбудмеханизация-7» уж устроено дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, досыпаны и укреплены обочины, что расширили дорогу до 8 метров. Установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, необходимые дорожные знаки, наносится дорожная разметка.

На всех этапах работы качество материалов и их уплотнения проверялась не только Службой автомобильных дорог в Сумской области, как заказчика. К контролю привлекались представители государственного научно-технического центра «Доркачество», главной организацией, специализирующейся на контроле качества выполнения дорожно-строительных работ.

Текущий средний ремонт проведен за счет различных источников финансирования: государственного и местного бюджетов, кредитных средств. В общем, стоимость выполненных работ составила 52 млн. грн. Эксплуатационное же содержание этого участка (проведение ямочного ремонта) обходилось в 500 000 грн. ежегодно. Подрядчик предоставил 10-летнюю гарантию на качество выполненных им работ, — сообщает пресс-служба САД в Сумской области.