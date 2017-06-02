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22.06 Четверг

Не упустите шанс: гороскоп на 22 июня

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не упустите шанс: гороскоп на 22 июня

Это подходящий момент для получения новых знаний и опыта. Сегодня представится шанс повысить свой профессионализм, завести ряд перспективных знакомств или завоевать отличную репутацию в каком-то авторитетном сообществе.
Овен:
Овнам сегодня особенно повезёт в делах, связанных с любовной сферой. Вам есть смысл признаться в своих пылких чувствах (если вы одиноки) или вызвать вторую половинку на серьёзный разговор, чтобы в ходе этой беседы сообщить ей свою позицию по очень важному вопросу.
Телец:
Тельцам сегодня удастся с большой выгодой для себя сделать какое-то крупное приобретение. Во время вечернего похода в магазин вы увидите, что цена на предмет, о котором вы мечтали уже очень давно, выставлена с учётом существенной скидки.
Близнецы:
Близнецы в этот день попытаются что-то изменить в своём имидже и в привычной модели поведения. Окружающим понравится проведённая вами реформа, и вы услышите множество лестных отзывов о своих неоспоримых достоинствах.
Рак:
Для на первое место выйдут вопросы безопасности своего повседневного существования. Вы свяжетесь со специалистами и получите детальный ответ на каждый вопрос, а вечером этого дня вы станете обладателем высококлассной охранной сигнализации.
Лев:
Львы сегодня будут регулярно сталкиваться с благоприятными стечениями обстоятельств. Происходящее вызовет широкую улыбку на вашем лице, но для полного счастья вам не хватит одного — заветного «да» от человека, который вам уже довольно давно симпатичен.
Дева:
Девы в этот день очень ответственно подойдут к решению служебных вопросов. Вы старательно устраните все недочёты в своих профессиональных делах, а затем окажете помощь неопытному коллеге, который совсем недавно стал частью вашего коллектива.
Весы:
Весов ожидает оглушительный успех во время какого-то публичного мероприятия. Вам удастся убедить окружающих в состоятельности своих новых идей, и каждый из них захочет сию же минуту стать вашим ближайшим соратником.
Скорпион:
Скорпионы сегодня попытаются оживить унылый интерьер на месте своей работы. Однако приобретённые вами изысканные вещицы придутся не по нраву кому-то из ближайших коллег, и вы будете вынуждены забрать домой эти шедевры скульптуры и живописи.
Стрелец:
Стрельцы в этот день могут позволить себе маленькую шалость или небольшую финансовую авантюру. Сегодня удача будет полностью на вашей стороне, а потому все предпринятые вами шаги обречены на успех и везение.
Козерог:
Козерогам предстоит общаться с людьми, очень необъективно относящимися к происходящей действительности. С огромным трудом вам удастся убедить собеседников в своей правоте и заручиться их поддержкой по важному профессиональному вопросу.
Водолей:
Водолеи в этот день будут наслаждаться удивительным психологическим комфортом. Вы морально отдохнёте, выполните все запланированные дела, а вечером спровоцируете небольшой семейный конфликт, чтобы хоть как-то оживить атмосферу.
Рыбы:
Рыбы в этот день с большим юмором отнесутся ко всем служебным затруднениям. Позитивное настроение поможет вам без труда устранить аврал, а также оказать помощь кому-то из своих сослуживцев.

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