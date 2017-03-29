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25.05 Четверг

Не унывайте! Гороскоп на 25 мая

Сегодня, 06:25 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не унывайте! Гороскоп на 25 мая

Следует старательно гнать прочь тоску и меланхолию. Этот день категорически не подходит для всевозможных стенаний и жалоб на жизнь. Куда правильней сегодня в полной мере наслаждаться жарким весенним солнцем и тёплыми отношениями с окружающими.
Овен:
Овны в этот день будут раздражены поведением вышестоящего руководства. Вы не сможете приступить к реализации нового проекта, пока его не одобрит ваш шеф, но он, к вашему сожалению, откажется заниматься этим вопросом.
Телец:
У Тельцов сегодня появится сразу несколько веских поводов для веселья. Общение с бывшим коллегой и шумная встреча выпускников заметно поднимут ваше унылое настроение и отвлекут вас от многочисленных неприятностей.
Близнецы:
Близнецы посвятят этот день погоне за лёгкой наживой. Пока вы тратите время на очередной авантюрный бизнес-проект, в ваших текущих служебных делах явно наметится тенденция к кризису.
Рак:
Ракам сегодня удастся найти человека, способного выслушать и посочувствовать. Примечательно, что «жилеткой» для вас станет не давний друг и не кто-то из родственников, а новый коллега, который совсем недавно стал частью вашего служебного коллектива.
Лев:
Львам следует тщательно контролировать свои слова и поступки. Высока вероятность, что в этот день вы по неосторожности поделитесь своими проектами с конкурентом, которому удастся усыпить вашу бдительность с помощью лести.
Дева:
Многие замыслы Дев в этот день сорвутся по вине неблагоприятного стечения обстоятельств. Мысленно вы будете винить в случившемся только себя, и, не желая мириться с неудачами, вы вновь и вновь будете предпринимать попытки одержать победу в этой схватке.
Гороскоп на 25 мая Весы:
Весам суждено столкнуться с непреодолимыми помехами для осуществления своей сокровенной мечты. Как выяснится, человек, внимание которого вы хотите заполучить, давно связан брачными узами, а значит вам придётся вычеркнуть его из собственной жизни.
Скорпион:
Скорпионам сегодня следует почаще прислушиваться к себе. Принимайте к сведению всё, что вам советует своя интуиция, ведь именно она способна предложить вам единственно верный ответ на многие личные и служебные вопросы.
Стрелец:
Для Стрельцов этот день будет полон и радости, и волнений. Приятным событием для вас станет известие о своём повышении. Однако ваш позитив развеется без следа, когда вы убедитесь в предательстве друга.
Козерог:
Козерогам в этот день следует как можно внимательней присматриваться к мелочам и тонким нюансам происходящего. Среди них будет скрыт судьбоносный шанс, воспользовавшись которым вы достигнете оглушительного финансового успеха. Водолей:
Водолеи будут получать наслаждение от выполнения своей рутинной работы. Вы придёте к выводу, что лучше довольствоваться тем, что имеете на сегодняшний день, чем постоянно упиваться несбыточными мечтами о красивой жизни.
Рыбы:
Много позитивных эмоций в этот день Рыбам подарит общение с младшими родственниками. За детскими играми вы сможете вспомнить, как приятной порой сбросить с себя маску серьёзного и солидного человека.

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