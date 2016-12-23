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Не стоит активничать: гороскоп на 29 декабря

Сегодня, 06:06 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не стоит активничать: гороскоп на 29 декабря

Любые планы, построенные в этот день, окажутся под угрозой срыва. 29 декабря 2016 года не лучший момент для проведения крупного реформирования своей жизни. Самое правильное решение на сегодня — спокойно ждать, когда проблемы сами собой исчезнут.

Овен:
Овнам сегодня захочется высказать своему руководству всё, что накипело. Этот эмоциональный порыв будет иметь позитивный эффект, так как начальник проявит живое участие к вашим проблемам.

Телец:
Тельцы сегодня будут только фактически присутствовать на работе. Все ваши мысли займёт человек, с которым вы едва начали строить любовные отношения. Вы поспешите поскорей закончить дела и помчитесь в объятия своей новой зазнобы.

Близнецы:
Колоссальной энергии Близнецов сегодня хватит на многое. Вы выполните все текущие служебные дела, поможете справиться с работой коллегам, успеете поболтать с кем-то в социальных сетях, но и после этого ваши силы ещё не иссякнут.

Рак:
Ракам 29 декабря захочется полностью отгородиться от внешнего мира. Ваше настроение ещё ранним утром окажется на нуле, а потому вы не сможете проникнуться всеобщей приподнятой атмосферой.

Лев:
Львам в этот день не стоит слишком перегружать себя напряженной работой. Если вы проигнорируете этот совет, Новый год вам придётся встречать не в кругу близких друзей, а лёжа в постели.

Дева:
Девы сегодня рискуют напрочь утратить взаимопонимание со второй половинкой. Если вы не перестанете бесконечно ворчать и выдвигать всевозможные претензии любимому человеку, высока вероятность, что Новый год вам придётся встречать в одиночестве.

Весы:
Весам в этот день следует подходить к решению служебных задач без излишнего фанатизма. Да, вам необходимо устранить образовавшийся на работе аврал, но и это не повод категорически отказываться от отдыха.

Скорпион:
Многим сегодняшнее поведение Скорпионов покажется через чур агрессивным. В момент, когда вы будете решительно устранять служебный аврал, коллега обратится за помощью, и именно эта просьба вызовет у вас бурю гневных эмоций.

Стрелец:
Для Стрельцов сегодняшний день станет периодом освобождения от гнёта прошлого. Вы без сожалений выбросите все напоминания о прежней любви и удалите из своего телефона все СМС от своей бывшей пассии.

Козерог:
Козерогам 29 декабря 2016г не удастся удержать в своих руках контроль над происходящим. Вторая половинка без вашего одобрения составит внушительный список предновогодних трат, которым не преминёт тотчас воспользоваться.

Водолей:
У Водолеев сегодня будет преобладать очень спокойное и ровное настроение. Вы медленно, но планомерно решите все неотложные дела, а вечером этого дня также неторопливо будете заниматься составлением проекта Нового года.

Рыбы:
Рыбы 29 декабря 2016 почувствуют желание побыть в одиночестве. Едва дождавшись окончания рабочего дня, вы поспешите в любимый бар. Вооружившись парой-тройкой коктейлей, вы будете размышлять, как в новом году увеличить свои доходы.

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