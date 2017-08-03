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Не сошлись в цене в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Не сошлись в цене в Сумах

Периодически в Сумах возникают конфликты из-за коммунального имущества. Горожанам кажется, что использовать его можно было бы и поэффективнее, а оценщики со своей стороны заявляют, что обо всех нюансах могут судить только профессионалы. Им, мол, виднее. Кроме того, каждая оценка проходит процедуру лицензирования, так что особо здесь «не забалуешь».
Но только в этом году был сорван аукцион, проводимый Департаментом обеспечения ресурсных платежей, а в соцсетях и некоторых СМИ появлялись публикации с информационным посылом типа «продано за безцінь», которые казались оценки помещения площадью 140,3 кв. м на Харьковской, 1; площадью 455,6 кв. м на ул. Данила Галицкого, 77 и помещения площадью 158,9 кв. м на Тополянской, 28/1.
«Все вопросы, которые возникают у активистов, не имеют под собой никакого основания, никакой почвы. Мы — специалисты — несем ответственность за то, что делаем. Странно, когда люди с потолка могут себе позволить говорить, много это или мало», — считает член Экспертного совета Украинского общества оценщиков Елена МИНЯЙЛО.
По ее словам, оценка имущества — профессиональное мнение специалиста, которое основано на анализе рынка и всех ценообразующих факторов, влияющих на стоимость (техническое состояние, возможность доступа, окружение, наличие или отсутствие прав на земельный участок и т.д.).
Директор Департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий КЛИМЕНКО считает, что
некоторые сознательно путают людей заявлениями о том, что оценочная и рыночная стоимость одинаковы. По его словам, рыночная стоимость определяется непосредственно при проведении аукционов, а начальная стоимость может быть разной в зависимости от оценки. Он привел простой пример. Недавно на аукцион выставлялось нежилое помещение площадью 44,6 кв. м по Ильинской, 12/2. Начальная стоимость 1 кв. м составляла 3364 грн., шаг — 10%. Победитель аукциона сделал четыре шага, в результате чего стоимость 1 кв. м увеличилась до 4708 грн.

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Начальная стоимость пентхауса в центре с панорамными окнами на обе стороны с потолком выше 5 м составляла 138 200 грн. без НДС

Фото автора.
Помещение раздора. На аукционе 16 февраля приватизировано помещение площадью 140,3 кв. м на Харьковской, 1. Компания «Сумбудтранс» купила его за 152 тыс. грн. без НДС. Продали за 1083 грн. за 1 кв. м. Говорят, помещение находится в ужасном состоянии, что и повлияло на оценку
Ирина Власова, «Панорама» №39

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