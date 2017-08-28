Не сошлись в оценке: из жизни патрульных и депутата (видео)

28 сентября в 21:30 на улице Прокофьева патрульная полиция остановила автомобиль «Nissan Rogue». За рулем находился директор Государственного профессионально-технического учебного заведения «Сумской центр профессионально-технического образования», депутат Сумского горсовета от фракции «БПП« Солидарность» Виталий Мельник. Патрульные заподозрили его в вождении в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает UA Суми.

«Во время проверки документов инспекторы заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки, с помощью спец прибора Драгер, или в медицинском учреждении, на что водитель отказался. На него был составлен админпротокол по ч.1 ст. 130, то есть отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством с признаками алкогольного опьянения и отстранения транспортным средством. Материалы по данному делу будут переданы в суд», — комментирует ситуацию старший инспектор управления патрульной полиции Сум Олег Сологуб.

Санкция статьи за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривает лишение права управлять автомобилем 1 год и штраф в размере 10 200 грн.

Со своей стороны Виталий Мельник обвинения отвергает и говорит, что его избили патрульные: «Я не был в состоянии алкогольного опьянения. Потому что у меня есть группа инвалидности и тяжелое заболевание, неврологическое. Поэтому я никак не могу употреблять алкогольные напитки. Наши работники полиции, доблестные, ломают людей и кладут на пол. Ко мне применили грубую физическую силу, у меня ушибы. Я был в больнице, где там все зафиксировано. Я обязательно приду в суд.»

