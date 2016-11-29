Не шатай меня, шатун

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ. Как сказали метеорологи, циклон покинул пределы Украины. Да, все, что может, старается поскорее покинуть эти пределы! Ушли благосостояние, разум, совесть. Следом потянулись люди. Из тех, кто поработоспособнее, помоложе, со здоровыми амбициями и самоуважением. Вчера вечером любовался первым красивым снегопадом, а сегодня квакаю мокрыми ботинками по грязной каше, которую оставил циклон на память. Правда, на Сотне работает уборочная техника, но, кажется, это вся техника, которая есть в городе. Мелкие улицы и переулки непроходимы. Упомянутая грязная каша летит из-под колес прямо на свежевыстиранные штаны. Но о родном городе хочется сказать словами Агнии Барто: «Все равно его не брошу, потому что он хороший!» Или я достаточно хорош только для таких мест, как Сумы.

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ. Гололед. Хожу по переулкам со своим песочком в ведре и сыплю на т. н. тротуар перед тем, как сделать шаг. Все внимание городских служб — центральным улицам, да и там «просыпаны» узкие тропинки, как проходы в минных полях. Опять подрались народные депутаты прямо на сессии. Уже не смешно, но по инерции стыдновато. И на каком основании меня убеждают гордиться Украиной?! В Киеве — протест «кинутых вкладчиков». Вокруг много полиции, говорят, что по Украине бродит какой-то «шатун». «Шатун» пришатался аж из Москвы, обобрал людей, нагнал проплаченных «титушек» — словом, резвится. Впрочем, вся эта гора родила микроба. Но. Из мультика про остров сокровищ: «Где деньги, Билли?!» Да где и всегда! В первый раз, что ли.

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ. Отчаявшиеся от хронической бедности граждане ругают Гонтареву и кормят голубей сдобными булками. Вместо того чтобы ловить разжиревших пернатых тварей, ощипывать и жрать. Воистину народ наш богоносен! — кажется, так было у Леся Подерев’янського. Подтверждение обнаружил в маршрутке. Всю дорогу экспрессивная пассажирка наезжала на добродушного дядьку, обвиняя его в присвоении переданной ей сдачи: «Водитель передал мне две гривны, а вы незаметно — в карман, я сама видела, и вот женщина видела!» А он ей всю дорогу убежденно так: «Не брешіть, я вєруюющий!” Так и не знаю, чем там у них закончилось, а насчет “шатуна” серьезные люди из телевизора до сих пор спорят. Был ли он — вот главный вопрос. Факт пропажи денег не вызывает сомнений, а значит — и интереса.

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ. На двери подъезда обнаружил бумажку грозно-желтого цвета. На ней логотип одного уважаемого банка и предупреждение злодею или жертве — это как посмотреть: «Банк собирается обратить взыскание на Вашу недвижимость». Ф. И. О. адресата вписана от руки черным маркером. И ниже, на специально оставленном месте, тем же маркером: «Верни деньги банку!» Ф. И. О., слава богу, не мои, беспокоиться не о чем, но внутренний голос по привычке взялся занудствовать: «Ну, началось! Вот увидишь, что дальше будет!» Сказал голосу заткнуться.

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ. Утром на Сотне с крыши сорвался и ляпнулся о тротуар кусок подтаявшего и смерзшегося за ночь снега — глыба килограмма на 3-4. Внутренний голос ехидно заметил: «Мимо!» Да, и на этот раз промазали.

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ. Новенький пятый троллейбус везет много людей, но еще больше осталось за бортом. Водитель требует от пассажира: «Мужчина, выходите, вы же двери сломаете!» Вместо этого мужик вошел. Затрещали кости, заплакал ребенок, истерически пискнула какая-то дама в шляпке, в салоне повис мат. Но дверь закрылась, и мы поехали дальше. Так вот и едем до сих пор, максимально тесня друг друга. Год за годом вокруг Солнца. И ведь не сойти.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ. День прошел в борьбе с тараканами, а вечер — в общении с приличными пассажирами планеты Земля. На этот раз общались почему-то о римской архитектуре, но все равно хорошо. Завтра с утра — снова на сумские улицы, но это завтра, завтра.