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04.01 Среда

Не салом единым

Сегодня, 12:44 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все
Инна Клышко Инна Клышко
Не салом единым

Раньше народ терпимее относился к холодной поре года. Как известно, у природы нет плохой погоды и занятия по душе можно найти и зимой, и летом. Купайся, катайся на лыжах, собирай опавшие листья осенью или сажай рассаду весной. А для людей с деньгами вообще никаких проблем: покупай билеты и ту-ту за мечтой: зимой — к лету, а летом — в зиму. Но так как в последнее время, по емкому изречению одной известной украинской журналистки, «у украинцев сузилась рамка задач до выживания собственной семьи», то и холода осенью и зимой стали не просто погодой, а «барометром благосостояния дома». От цифр в платежках давление скачет похлеще, чем от перепадов погоды!
Вот на прошлой неделе в соцсетях все обсуждали письмо сельской учительницы, обратившейся к президенту с просьбой «подсказать, у кого можно позычить немного налички, а то ей не хватает за газ заплатить. Пару тысяч…». Как отмечает женщина, на одну платежку ей надо работать два месяца. Опа!
А неделей ранее киевляне в соцсетях «мерились», у кого счет за отопление больше! Шутит народ! Но в этой несмешной шутке – весь трагизм сегодняшнего существования большинства украинцев. Платежи за газ и отопление какие-то уж очень страшные. А зарплаты и пенсии — маленькие, в магазинах цены ежедневно растут как на дрожжах, и защиту найти сложно. Разве что воспользоваться «волшебной государственной пилюлей» — субсидией. Но и там есть свои нюансы!
В общем, даже ожидаемая во всем мире «черная пятница» — день скидок и распродаж — в нашем городе прошел относительно спокойно. Акции были, но их условия подошли не всем. Денег у людей не хватает на необходимое, и скидка в пару сотен гривен не спасает.
Вернемся к платежкам. Вот газовики уже заволновались и, чтобы не допустить роста долгов с начала года, 1713 должникам прекратили газоснабжение. Вдумайтесь! Не оформившие субсидии потребители им задолжали почти 50 млн грн. Нереальные цифры. Впрочем, у многих политиков в е-декларациях и не такие можно увидеть! Не будем о грустном. Лучше подумаем о предстоящих праздниках! Подарках! Выходных в кругу семьи, любимых и родных! Это то, что не измеришь деньгами!
Возможно, этого у вас больше, чем у этих пузатых дядек, которых ненавидит вся страна. Любви вам и терпения! Будет и на нашей улице праздник! Обязательно!

Мэр Сум Александр Лысенко:
- Садитесь! Вам давно пора!
Шутки в сторону. Градоначальник пообещал в понедельник на аппаратном совещании, что юрист Александр Соколов выступит в «разном», но слово не сдержал. Вот оно, «слово власти»

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