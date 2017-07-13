Не рискуйте: гороскоп на 1 ноября

Следует проявить предельное внимание при управлении транспортным средством. В этот день во время движения повышается риск возникновения всевозможных стрессовых ситуаций, по вине которых пребывание за рулём превратится в настоящее испытание на прочность.

Овен:

Овны сегодня проявят рассеянность при выполнении служебного долга. Не исключено, что вы отправите важное электронное послание не тому адресату или по неосторожности удалите ценнейший файл, в котором содержались итоги вашей многомесячной работы.

Телец:

Тельцы попытаются решить текущие финансовые затруднения при помощи хитрой авантюры. Однако человек, поддержкой которого вы захотите воспользоваться без его ведома, быстро распознает обман и потребует от вас объяснений за столь непорядочное поведение.

Близнецы:

Близнецы сегодня испытают на себе какую-то модную косметическую новинку. Вам не очень понравится итог этих процедур, но, сожалея о потраченных деньгах и времени, вы будете демонстрировать окружающим только восторг и восхищение.

Рак:

Ракам в этот день будет сложно понять свои истинные эмоции. Пока ваше настроение подобно маятнику, откажитесь от принятия важных решений и не предпринимайте активных шагов (этот совет одинаково актуален и к вашей работе, и к личной жизни).

Лев:

Львам придётся со стороны взглянуть на своё поведение. В результате анализа собственных поступков вы сделаете следующий вывод — вы, безусловно, имеете массу поводов гордиться собой, но и это не повод проявлять по отношению к окружающим открытое пренебрежение.

Дева:

Девы сегодня с большим воодушевлением примутся воплощать в жизнь какую-то креативную задумку. Мечтая получить первый результат уже в этот день, вы проявите спешку, что не лучшим образом отразится на вашей работе.

Весы:

Весы сегодня услышат много приятных слов о своём безупречном имидже. Получая комплименты, вы будете мысленно улыбаться тому, что от окружающих скрыта истинная стоимость стильных вещей, которые вы недавно приобрели на распродаже.

Скорпион:

Скорпионы по собственной вине пропустят блестящую возможность проявиться на службе. Пока вы выясняете отношения с кем-то из скандальных коллег, перспективным шансом воспользуется человек, которого все привыкли считать неприметным тихоней.

Стрелец:

Стрельцы в этот день будут искать достойных слушателей своих бесконечных монологов. Когда в реальности не останется желающих вступить с вами в контакт, вы отправитесь на поиски новых объектов общения в социальных сетях или на многочисленных форумах в Интернете.

Козерог:

Козероги проведут этот день, устраняя мелкие разногласия со своими коллегами. Вы решите, что существование в условиях постоянных конфликтов мешает нормально работать не только вам, но и крайне негативно отражается на производительности труда целого отдела.

Водолей:

Водолеи сегодня намеренно окружат себя только теми людьми, кто вызывает самые тёплые эмоции. Пока на месте вашей работы царит хаос и беспредел, вы решите, что личная жизнь должна стать тем аспектом, который приносит вам бесконечную радость и моральное удовольствие.

Рыбы:

Рыбы сегодня столкнутся с непредвиденной заминкой при завершении своего давнего проекта. Не исключено, что виной тому станет отсутствие вашего соратника, компьютерный сбой или другие мелкие помехи, повлиять на которые не в вашей власти.