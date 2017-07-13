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Не рискуйте: гороскоп на 1 ноября

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не рискуйте: гороскоп на 1 ноября

Следует проявить предельное внимание при управлении транспортным средством. В этот день во время движения повышается риск возникновения всевозможных стрессовых ситуаций, по вине которых пребывание за рулём превратится в настоящее испытание на прочность.
Овен:
Овны сегодня проявят рассеянность при выполнении служебного долга. Не исключено, что вы отправите важное электронное послание не тому адресату или по неосторожности удалите ценнейший файл, в котором содержались итоги вашей многомесячной работы.
Телец:
Тельцы попытаются решить текущие финансовые затруднения при помощи хитрой авантюры. Однако человек, поддержкой которого вы захотите воспользоваться без его ведома, быстро распознает обман и потребует от вас объяснений за столь непорядочное поведение.
Близнецы:
Близнецы сегодня испытают на себе какую-то модную косметическую новинку. Вам не очень понравится итог этих процедур, но, сожалея о потраченных деньгах и времени, вы будете демонстрировать окружающим только восторг и восхищение.
Рак:
Ракам в этот день будет сложно понять свои истинные эмоции. Пока ваше настроение подобно маятнику, откажитесь от принятия важных решений и не предпринимайте активных шагов (этот совет одинаково актуален и к вашей работе, и к личной жизни).
Лев:
Львам придётся со стороны взглянуть на своё поведение. В результате анализа собственных поступков вы сделаете следующий вывод — вы, безусловно, имеете массу поводов гордиться собой, но и это не повод проявлять по отношению к окружающим открытое пренебрежение.
Дева:
Девы сегодня с большим воодушевлением примутся воплощать в жизнь какую-то креативную задумку. Мечтая получить первый результат уже в этот день, вы проявите спешку, что не лучшим образом отразится на вашей работе.
Весы:
Весы сегодня услышат много приятных слов о своём безупречном имидже. Получая комплименты, вы будете мысленно улыбаться тому, что от окружающих скрыта истинная стоимость стильных вещей, которые вы недавно приобрели на распродаже.
Скорпион:
Скорпионы по собственной вине пропустят блестящую возможность проявиться на службе. Пока вы выясняете отношения с кем-то из скандальных коллег, перспективным шансом воспользуется человек, которого все привыкли считать неприметным тихоней.
Стрелец:
Стрельцы в этот день будут искать достойных слушателей своих бесконечных монологов. Когда в реальности не останется желающих вступить с вами в контакт, вы отправитесь на поиски новых объектов общения в социальных сетях или на многочисленных форумах в Интернете.
Козерог:
Козероги проведут этот день, устраняя мелкие разногласия со своими коллегами. Вы решите, что существование в условиях постоянных конфликтов мешает нормально работать не только вам, но и крайне негативно отражается на производительности труда целого отдела.
Водолей:
Водолеи сегодня намеренно окружат себя только теми людьми, кто вызывает самые тёплые эмоции. Пока на месте вашей работы царит хаос и беспредел, вы решите, что личная жизнь должна стать тем аспектом, который приносит вам бесконечную радость и моральное удовольствие.
Рыбы:
Рыбы сегодня столкнутся с непредвиденной заминкой при завершении своего давнего проекта. Не исключено, что виной тому станет отсутствие вашего соратника, компьютерный сбой или другие мелкие помехи, повлиять на которые не в вашей власти.

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