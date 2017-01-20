Не реагируйте! Гороскоп на 11 апреля

Этот день идеально подходит для приёма гостей или близких родственников. Не стоит слишком эмоционально реагировать на услышанные в свой адрес слова, так как окружающие, поддавшись внутреннему порыву, способны произнести много лишнего.

Овен:

Овнам сегодня суждено попасть в неординарную ситуацию во время короткой поездки. По возвращению домой вы захотите систематизировать этот материал и отыскать истинные причины происходящего.

Телец:

В этот день следует особо внимательно заниматься отправкой СМС и электронной корреспонденции. Высока вероятность, что ваше послание попадёт не тому адресату, и последствия этой ошибки окажутся очень печальными.

Близнецы:

В подготовке к пасхальным торжествам Близнецы очень сильно устанут. Вы решите, что традиционные блюда и неизменный атрибут предстоящего праздника (живописные яйца) достойны того, чтобы потратить на них весь день.

Рак:

Планы Раков в этот день будут неоднократно подвергнуты корректировке. По вине независящих от вас причин вам придётся составлять сценарий завтрашних торжеств, а затем вносить в него очередные поправки, продиктованные кем-то из родственников.

Лев:

Не следует отступать от выбранной накануне стратегии. Человек, чьё внимание вы так страстно мечтаете заполучить, обязательно ответит взаимностью (просто дайте ему ещё немного подумать).

Дева:

Девам сегодня придётся искать тайный смысл в каждом слове своей второй половинки. Когда вам окончательно надоест разгадывать эти ребусы и головоломки, вы вспылите и потребуете, чтобы ваш любимый человек начал наконец изъясняться точнее.

Весы:

Всё, что задумают Весы в этот день, закончится полным успехом. Удача сама постучится к вам в дверь. От вас требуется только одно — не спугнуть её своими жалобами на судьбу и необоснованными претензиями.

Скорпион:

Повышается риск мелких финансовых потерь из-за неудачных покупок. Постарайтесь тщательно проверять каждый товар, который привлечёт ваше внимание во время похода в торговый центр, и не приобретайте предметы, уже бывшие в употреблении.

Стрелец:

Стрельцы проведут этот день в сверх положительной атмосфере. Накануне Пасхи в стенах вашего дома будет царить мир и покой, благодаря которым все без исключения члены вашей семьи откажутся от ссор и конфликтов.

Козерог:

День посвятят развитию своих скрытых талантов. Любая сфера, в которой вы захотите попробовать себя в этот день, примет ваши старания с распростёртыми объятиями, но лишь при условии, что вы не потеряете веры в себя и не остановитесь на достигнутом.

Водолей:

Водолеев в этот день посетит очень перспективная идея. Когда в ваших мыслях этот план примет конкретные черты, обязательно запишите его на листе бумаги или зафиксируйте в электронном документе.

Рыбы:

Рыбы с большим энтузиазмом примутся за подготовку к пасхальным торжествам и отправятся спать занимательно позже полуночи. Всё это время вам будет помогать человек, который как и вы очень трепетно относится к Пасхе и считает её одним из главных событий года.