Не разминулись: ДТП на Сумщине

Днем 23 июня на центральной улице Шостки не разминулись автомобиль и мотоцикл. Автомобиль «KIA Sportage», за рулем которого была 36-летняя жительница Шостки, при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который в это время двигался по левой полосе. В результате дорожной аварии телесные повреждения получил 67-летний мотоциклист. Мужчину каретой машиной «скорой» доставили в больницу с диагнозом «перелом левой ключицы». Владелица внедорожника говорит, что при повороте она остановилась, чтобы пропустить автомобиль и мотоциклы, но как произошло столкновение — она не понимает.

По данному факту правоохранители проводят дальнейшую проверку. Транспортные средства поставлены на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции. По предварительным данным участники дорожной аварии были трезвы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области