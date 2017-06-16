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Не разминулись: ДТП на Сумщине

Сегодня, 14:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Не разминулись: ДТП на Сумщине

Днем 23 июня на центральной улице Шостки не разминулись автомобиль и мотоцикл. Автомобиль «KIA Sportage», за рулем которого была 36-летняя жительница Шостки, при повороте налево столкнулся с мотоциклом, который в это время двигался по левой полосе. В результате дорожной аварии телесные повреждения получил 67-летний мотоциклист. Мужчину каретой машиной «скорой» доставили в больницу с диагнозом «перелом левой ключицы». Владелица внедорожника говорит, что при повороте она остановилась, чтобы пропустить автомобиль и мотоциклы, но как произошло столкновение — она не понимает.
По данному факту правоохранители проводят дальнейшую проверку. Транспортные средства поставлены на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции. По предварительным данным участники дорожной аварии были трезвы, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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