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26.12 Понедельник

Не пытайтесь выделиться: гороскоп на 26 декабря

Сегодня, 06:09 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не пытайтесь выделиться: гороскоп на 26 декабря

Сегодня любые попытки выделиться из толпы окружающих обречены на провал. 26 декабря 2016 года в воздухе распространится дух товарищества и коллективизма, а неумолимо приближающиеся новогодние торжества ещё больше усилят эти настроения.

Овен:
Понедельник принесет Овнам огромную гордость собой. Вы услышите много похвал от своего руководства и получите материальное вознаграждение за все успешно выполненные задания и проекты.

Телец:
Настроение Тельцов в этот день будет очень переменчивым и нервозным. В таком состоянии вы откажетесь нормально выполнять свой служебный долг. С трудом вы дождётесь вечера, чтобы отправиться на предновогоднюю вечеринку.

Близнецы:
В жизни Близнецов сегодня произойдёт много приятных событий. Главным из них станет встреча, которая перевернёт ваш привычный уклад. До Нового года вы и ваша зазноба вполне успеете и ближе узнать друг друга, и начать страстный роман.

Рак:
Внутренний покой Раков в этот день будет сильно омрачён непонятными страхами. Если вы без промедлений не найдёте в числе своих родственников и друзей подходящего «исповедника», эти тягостные мысли о жизни станут для вас причиной нервного срыва.

Лев:
Львы проведут 26 декабря в бесконечных разъездах. Время, проведённое в пути, подарит вам много новых знакомств, а также возможность ещё раз убедиться, что путешествовать — это очень хорошо, но находиться дома значительно лучше.

Дева:
Девам сегодня следует избегать крайностей в своём поведении. Излишняя доверчивость по отношению к окружающим может сделать вас пешкой в чьих-то хитрых руках, а ваша чрезмерная замкнутость окажется причиной полной изоляции от общества.

Весы:
Весы сегодня будут с большим оптимизмом смотреть в будущее. Даже малейший повод для радости, полученный в этот день, сможет вызвать у вас стойкое чувство, что неприятности в вашей судьбе наконец полностью завершились.

Скорпион:
Успех Скорпионов 26 декабря 2016 г зависит от качества информации, полученной по тому или иному вопросу. Все сведения, которые окажутся у вас на руках, необходимо многократно проверить, и только затем делать их достоянием общественности.

Стрелец:
Стрельцы сегодня смогут отыскать золотую середину между своими желаниями и возможностями. Вам действительно удастся приобрести подарки для всех своих родственников и друзей, но только чуть дешевле, чем вы изначально планировали.

Козерог:
Козерогам сегодня не стоит отвлекаться от мелочей в погоне за главным. Вторая половинка только тогда поддержит ваш проект новогодних торжеств, когда вы дадите ей полную гарантию в том, что она получит свой заветный подарок.

Водолей:
Рабочий день Водолеев сегодня завершится значительно раньше, чем обычно. Начальство ещё до полудня предложит вам и коллегам закончить дела, чтобы направить все усилия на подготовку к весёлому корпоративу.

Рыбы:
Рыбы сегодня сосредоточатся на решении семейных проблем. Ваша помощь потребуются сразу всем — и детям, и престарелым родственникам. Будьте готовы, что последняя пятница этого года пройдёт для вас в трудах и волнениях.

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