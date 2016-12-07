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08.02 Среда

Не пройти: в Сумах люди завидуют машинам (фотофакт)

Вчера, 17:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

Говорят, дорогу осилит идущий. А ты попробуй пройти по центру, где тротуары превратились в неровный каток! Скользят пешеходы и с завистью наблюдают за чистой до асфальта проезжей частью. Не знаю сколько конкретно чиновников отвечают за чистоту в городе, но зарплату свою они получают зря. Небесная канцелярия в Сумах решает, смогут ли безпроблемно передвигаться горожане. Растаял снег – ходите, намело – сидите лучше дома…
Вот так выглядит Петропавловская и Покровская площадь. Если, кто идет пешком, безопаснее со стороны Филармонии. Там чистят!

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