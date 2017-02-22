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03.03 Пятница

Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху

Сегодня, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Не прошло и 3 года: прокуратура знает, кто похищал Демеху

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в объединенном уголовном производстве по фактам вымогательства денежных средств и незаконного лишения свободы в 2014 году общественного активиста из г. Конотоп, а ныне депутата областного совета, совершении в отношении него хулиганских действий в 2016 году и повреждения принадлежащего ему автомобиля в 2017 году. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
После того, как 18 января текущего года прокуратурой Сумской области досудебное расследование было поручено СУ ГУНП в Сумской области, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить причастность жителя Одесской области к совершению одного из расследованных преступлений. Речь идет о события августа 2014 года, тогда общественного активиста похитили неизвестные, на принадлежащем ему автомобиле вывезли за город, где его пытали и отпустили только тогда, когда им заплатили выкуп. В настоящее время собрано достаточно доказательств того, что именно гражданин Т. совместно с неустановленными лицами договорились с активистом о встрече, во время которой, угрожая ему предметом, визуально похожим на пистолет, нанесли удар в лицо, силой затолкали в свой автомобиль и требовали выкуп за его освобождения.
Прокуратурой утверждено сообщение о подозрении Т. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Поскольку подозреваемый скрывается от следствия, указанный процессуальный документ, как того требует закон, вручены взрослому члену семьи подозреваемого в г. Одесса. Сейчас Т. объявлен в розыск.
Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление сообщников подозреваемого и лиц, совершивших другие преступления. Досудебное расследование продолжается, его ход находится на контроле руководства прокуратуры области, — сообщает Пресс-служба прокуратуры области

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