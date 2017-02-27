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16.05 Вторник

Не прошло и 3 года: фонтан в Сумах уже не бесхозный (фото)

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Депутат Сумского горсовета Дмитрий НАТАЛУХА своим пристальным вниманием к объекту добился того, что фонтан «Европейский» поставлен на баланс Департамента инфраструктуры, что в будущем означает возможность проведения ремонта. При осмотре фонтана выявлено отсутствие гидроизоляции и проблемы с электрикой.
«Як і обіцяв, на минулому тижні на деп.комісії жкг підняв питання стану фонтану «Європейський». Вже сьогодні разом з робочою групою(КП «Міськводоканал, УКБ, деп.інфраструктури, КП «Міськсвітло) провели ревізію фонтану.
Перше. Насоси, форсунки та деякі ліхтарі знаходяться на зберіганні,щось вкрали.
Друге. Електрику полагодити можна
Третє. Гідроізоляція відсутня. Її навідь в проекті не було. Треба робити. І з цим всі погодилися.
Але головне питання — це довбаний баланс.Фонтан не знаходиться на балансі жодного структурного підрозділу міста вже більше трьох років, а значить і ремонтувати нікому. Ви здивовані? Я- ні. Все місто в ручному режимі. Ось цим питанням я і директор КП «Міськсвітло» Эдуард Велитченко (це він на фото) сьогодні займалися. І здається ми знайшли вихід із ситуації. Такі будні депутата))))», — написал депутат 11 мая.
А вот пост от 13 мая полон оптимизма: «Вибачте за піар, але сьогодні історична подія. Те, що ніхто не зміг зробити за три роки, я та Эдуард Велитченко зробили за три дні. Фонтан «Європейський» поставлений на баланс Департаменту інфраструктури міста. Дякую працівникам Департаменту інфраструктури міста та управління коммайна за спільну роботу. Далі фінансування та ремонтні роботи, але це вже без мене».

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