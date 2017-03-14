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Не пропусти ярмарку в Сумах

Сегодня, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Не пропусти ярмарку в Сумах

13 апреля с 8:00 до 14:00 на площади Независимости в Сумах состоится областная ярмарка к Пасхальным праздникам, в которой примут участие лучшие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия области.
На ярмарке все желающие смогут приобрести пасхальную выпечку, молочную продукцию, свежее мясо, мясо-копченые, колбасные изделия, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия в ассортименте, мука, крупы, масло, зерно, мед, живую рыбу, рыбопродукты и другую продукцию высшего сорта на разные вкусы и предпочтения.
Организатором-распорядителем ярмарке выступит Департамент агропромышленного развития облгосадминистрации, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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