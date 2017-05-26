Не пропусти! В Сумах полиция продемонстрирует оружие и оснащение

В субботу, 5 августа, возле учебных корпусов Сумского государственного университета по улице Петропавловская, 57 будет работать выставка кинологической службы, современного вооружения, специальной техники и служебных автомобилей, которыми пользуются полицейские области.
Выставка будет работать с 10-00 до 11.00, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской областиФото
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В субботу, 5 августа, возле учебных корпусов Сумского государственного университета по улице Петропавловская, 57 будет работать выставка кинологической службы, современного вооружения, специальной техники и служебных автомобилей, которыми пользуются полицейские области.
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