Не пропусти! В Сумах полиция продемонстрирует оружие и оснащение

В субботу, 5 августа, возле учебных корпусов Сумского государственного университета по улице Петропавловская, 57 будет работать выставка кинологической службы, современного вооружения, специальной техники и служебных автомобилей, которыми пользуются полицейские области.

Выставка будет работать с 10-00 до 11.00, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской областиФото