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Не поделили наследство в Сумах

Сегодня, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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Не поделили наследство в Сумах

В совершении двойного убийства пенсионеров в Сумах подозревается их младшая дочь и ее сожитель
По результатам собранных доказательств 28 сентября Сумской местной прокуратурой в отношении 39-летней гражданки Российской Федерации и ее сожителя согласовано сообщение о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, совершенное по предварительному сговору. Речь идет о резонансном убийстве супружеской пары 30 августа в квартире по ул. Сирко в г. Сумы.
Досудебным расследованием установлено, что в последнее время между потерпевшими и их младшей дочерью, которая вместе со своим гражданским мужем проживает в России, неоднократно возникали конфликты на почве распределения наследства. Чтобы разобраться в ситуации, 28 августа подозреваемые пересекли госграницу Украины и Российской Федерации и сняли квартиру в Сумах.
30 августа около 13:20 прибыли к родителям женщины. Возникла ссора, во время которой подозреваемые сначала зарезали мать, а потом жизнью поплатился и отец. Их бездыханные тела в тот же день около 16:30 обнаружила их старшая дочь, а совершившие это уже убежали, пересекши границу.
Как сообщил первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Андрей Шапошник, прокуратура уже готовит процессуальные документы для объявления подозреваемых в международный розыск. За содеянное им грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Саша Белая, «Панорама» №41

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