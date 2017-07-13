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04.08 Пятница

Не паникуйте: гороскоп на 4 августа

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не паникуйте: гороскоп на 4 августа

Сегодня появится много причин для паники и волнений. Будут периодически выходить из строя незаменимые бытовые приборы, а люди, всегда отличавшиеся спокойствием, начнут провоцировать конфликты буквально на ровном месте.
Овен:
Овнам не следует заранее строить планы на этот вторник. Происходящее вокруг вашей персоны будет меняться с молниеносной скоростью, что потребует от вас стойкости характера и умения приспосабливаться к любым условиям.
Телец:
Тельцы в этот день столкнутся с непредвиденными расходами. Причиной, по которой вы существенно опустошите свой кошелёк, станет необоснованное благородство, сентиментальность или другие эмоции, проявленные в адрес некой юной особы.
Близнецы:
Близнецы в этот день будут старательно заниматься своими служебными обязанностями. Вы захотите, чтобы ваш шеф оценил это усердие и именно вас назначил на перспективную должность, которая вот-вот освободится.
Рак:
Раки будут неуместно болтливы. Поддавшись очередному эмоциональному порыву, не забывайте о том, что далеко не всем окружающим следует знать пикантные подробности из происходящего в вашей личной жизни.
Лев:
Львам сегодня не следует идти на поводу у своего близкого друга. Авантюра, предложенная вашим приятелем, окажется для вас не способом быстро разбогатеть, а источником очень больших неприятностей.
Дева:
Девы в этот день узнают много нового о своей второй половинке. После того, как ваш спутник жизни откроется перед вами с неожиданной стороны, вы ещё раз убедитесь, что не зря связали свою судьбу именно с этим неординарным человеком.
Весы:
Весам в этот день придётся искать ответ на какую-то сложную головоломку. Вы будете обескуражены пропажей незаменимых вещей и сделаете всё зависящее от себя, чтобы как можно скорей вернуть их на место.
Скорпион:
Скорпионы с головой погрузятся в творчество. Примечательно, что желание использовать новаторство и креатив вы проявите при выполнении текущих служебных дел, которым подобный подход пойдёт только на пользу.
Стрелец:
Стрельцы сегодня будут вынуждены выслушать критику о себе из уст старшего родственника. Человеку, которые обладает внушительным авторитетом и житейским опытом, не понравится, что вы относитесь к своей профессии очень халатно.
Козерог:
Козероги в этот день станут жертвой чьего-то жестокого розыгрыша. Ваше сердце не перестанет сильно стучать даже после того, как вы убедитесь, что известие о вашем увольнении — это всего лишь чья-то нелепая шутка.
Водолей:
Водолеи сегодня постараются внести разнообразие в свои любовные отношения. Вы устроите романтический вечер для двоих, в ходе которого объявите своей второй половинке, что уже в самые ближайшие дни её ожидает экзотическая поездка.
Рыбы:
Рыбам не следует потворствовать своим неуёмным аппетитам. Решив побаловать себя всего одним кусочком торта или пирога, вы рискуете «сорваться» и напрочь забыть о недавно начатой вами низкокалорийной диете.

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