Не паникуйте: гороскоп на 4 августа

Сегодня появится много причин для паники и волнений. Будут периодически выходить из строя незаменимые бытовые приборы, а люди, всегда отличавшиеся спокойствием, начнут провоцировать конфликты буквально на ровном месте.

Овен:

Овнам не следует заранее строить планы на этот вторник. Происходящее вокруг вашей персоны будет меняться с молниеносной скоростью, что потребует от вас стойкости характера и умения приспосабливаться к любым условиям.

Телец:

Тельцы в этот день столкнутся с непредвиденными расходами. Причиной, по которой вы существенно опустошите свой кошелёк, станет необоснованное благородство, сентиментальность или другие эмоции, проявленные в адрес некой юной особы.

Близнецы:

Близнецы в этот день будут старательно заниматься своими служебными обязанностями. Вы захотите, чтобы ваш шеф оценил это усердие и именно вас назначил на перспективную должность, которая вот-вот освободится.

Рак:

Раки будут неуместно болтливы. Поддавшись очередному эмоциональному порыву, не забывайте о том, что далеко не всем окружающим следует знать пикантные подробности из происходящего в вашей личной жизни.

Лев:

Львам сегодня не следует идти на поводу у своего близкого друга. Авантюра, предложенная вашим приятелем, окажется для вас не способом быстро разбогатеть, а источником очень больших неприятностей.

Дева:

Девы в этот день узнают много нового о своей второй половинке. После того, как ваш спутник жизни откроется перед вами с неожиданной стороны, вы ещё раз убедитесь, что не зря связали свою судьбу именно с этим неординарным человеком.

Весы:

Весам в этот день придётся искать ответ на какую-то сложную головоломку. Вы будете обескуражены пропажей незаменимых вещей и сделаете всё зависящее от себя, чтобы как можно скорей вернуть их на место.

Скорпион:

Скорпионы с головой погрузятся в творчество. Примечательно, что желание использовать новаторство и креатив вы проявите при выполнении текущих служебных дел, которым подобный подход пойдёт только на пользу.

Стрелец:

Стрельцы сегодня будут вынуждены выслушать критику о себе из уст старшего родственника. Человеку, которые обладает внушительным авторитетом и житейским опытом, не понравится, что вы относитесь к своей профессии очень халатно.

Козерог:

Козероги в этот день станут жертвой чьего-то жестокого розыгрыша. Ваше сердце не перестанет сильно стучать даже после того, как вы убедитесь, что известие о вашем увольнении — это всего лишь чья-то нелепая шутка.

Водолей:

Водолеи сегодня постараются внести разнообразие в свои любовные отношения. Вы устроите романтический вечер для двоих, в ходе которого объявите своей второй половинке, что уже в самые ближайшие дни её ожидает экзотическая поездка.

Рыбы:

Рыбам не следует потворствовать своим неуёмным аппетитам. Решив побаловать себя всего одним кусочком торта или пирога, вы рискуете «сорваться» и напрочь забыть о недавно начатой вами низкокалорийной диете.