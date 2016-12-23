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Не падайте духом: гороскоп на 6 января

Сегодня, 06:23 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не падайте духом: гороскоп на 6 января

6 января 2016 года весьма тяжелый день, когда вам придется преодолеть множество препятствий. Главный совет, который могут дать звезды — не падайте духом, все это временно. Постарайтесь определить, почему эти неприятные ситуации происходят именно с вами.

Овен:
Для Овнов день будет весьма тяжелым и напряженным. Сегодня возможны конфликты, как на работе, так и дома. Звезды не советуют в этот период начинать какие-либо важные дела.

Телец:
Для Тельцов весьма удачный день, особенно, если вы хотите воспользоваться сторонними услугами на договорной основе. Сегодня общение с коллегами может быть довольно конструктивным, если вы не будете зациклены на своих принципах.

Близнецы:
Сегодня Близнецам придется переосмыслить свою личную жизнь, поскольку отношения с близкими людьми будут переживать не лучшие времена. Вы увидите, что корень проблем лежит в отсутствии конкретной организации отношений, возможно, стоит что-то поменять, например, сделать их официальными.

Рак:
Сегодня Раки будут заняты организацией семейных отношений. Вероятны конфликты и недопонимания и, возможно, вам придется решать эту ситуацию. Главное, будьте сдержанны и справедливы. Звезды не советуют в этот день что-либо менять в своей частной жизни, например, переезжать.

Лев:
Чтобы день у Львов сложился относительно нормально, следует избегать конфликтов с коллегами, домочадцами и, конечно, начальством. Будьте сдержанны и держите дистанцию. Существует вероятность, что в этот день вы не успеете закончить какое-то дело или, например, опоздаете на работу.

Дева:
Сегодня звезды советуют Девам придерживаться правил и законов, а также условий и сроков договоренностей, тогда день сложится удачно. Возможно также, ваши ценности и принципы испытают большое давление.

Весы:
Сегодня Весы добьются успеха благодаря своим бойцовским качествам. Кому-то это весьма не понравится. Если ситуация дойдет до выяснения отношений, будьте дальновидны, поскольку не стоит портить отношения с этими оппонентами, в будущем они могут вам пригодиться.

Скорпион:
Скорпион сегодня займется оформлением какой-то документации, причем могут возникнуть препятствия бюрократического характера. Возможны проблемы с официальными партнерами по поводу не выполнения обязательств, а отношения с неофициальными звезды советуют оформить по закону.

Стрелец:
Звезды советуют Стрельцам сегодня быть весьма внимательными в оформлении документации, обращая особое внимание на безупречное и четкое заполнение. Некоторые сферы вашей профессиональной деятельности, например, управленческая, потребуют срочного пересмотра.

Козерог:
Козерог сегодня будет обладать полным набором качеств организатора, дипломата и профессионала своего дела, что позволит ему добиться своей цели. Причем, большое значение будет иметь, именно, мыслительная деятельность, а не физическая.

Водолей:
Сегодня от вас Водолеи потребуется весь ваш профессионализм и связи, которые помогут вам в решении проблем. Однако, все-таки найдутся люди, которые откажут вам в помощи. Возможны проблемы во время путешествий и с получением информации.

Рыбы:
Сегодня Рыбы будут бороться за свое будущее. Возможны конфликты на работе и дома, споры и разногласия, непредвиденные сложности. Однако, благодаря своему стойкому характеру, вы сможете преодолеть все препятствия.

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