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Не ностальгируйте: гороскоп на 7 ноября

Сегодня, 06:19 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Не ностальгируйте: гороскоп на 7 ноября

Сегодня будет свойственно возвращаться к прежним связям, занятиям и проектам. Порывы ностальгии и меланхолии, проявленные сегодня, могут стать причиной и конфликтов внутри себя, и ссор с окружающими, которым не понравится этот внезапный откат к прошлому.
Овен:
Овны в этот день приостановят контакты с кем-то из давних приятелей. Пока вы не получите достоверное подтверждение, что этот человек не способен на обман и предательство, вам не захочется обмениваться с ним ни приветами, ни личными планами.
Телец:
Тельцам будет свойственна домовитость и хозяйственность. Вы даже откажетесь от ранее запланированного похода по гостям, чтобы полностью устранить беспорядок, который в момент вашей загруженности на работе образовался в стенах вашего дома.
Близнецы:
Близнецы сегодня скажут категоричное «нет» своему настойчивому поклоннику (или поклоннице). Вам надоест, что этот человек преследует каждый ваш шаг и тем самым сильно мешает начать отношения с той особой, которая вам по-настоящему симпатична.
Рак:
Раки в этот день будут очень несерьёзно относиться даже к тем вещам, которые требуют вдумчивого и основательного подхода. Легкомыслие, проявленное вами сегодня, придётся не по нраву вашей второй половинке, о чём она тотчас вам сообщит в достаточно резкой форме.
Лев:
Львы вплотную задумаются о сохранении стройной фигуры в осенне-зимний период. Чтобы лишние килограммы не поселились на вашем теле, вы приобретёте абонемент в спортивный зал или составите план домашних тренировок.
Дева:
Девы сегодня вынужденно проведут досуг в стенах своего дома. Из-за болезни кого-то из родственников вам придётся отменить развлекательную поездку или небольшой пикник, который вы планировали организовать.
Весы:
Весы воспользуются своим природным обаянием в очень корыстных целях. Вы мило намекнёте своей второй половинке, что в этот выходной не хотите выполнять работу по дому, и ваш любимый человек согласится взять на себя эту «повинность».
Скорпион:
Скорпионам сегодня не следует отказываться от ранее намеченной цели. Только благодаря терпению и целеустремлённости ваша задумка сможет приобрести конкретные черты, а неуверенность в себе и остановки в самом начале пути мало поспособствуют вашему успеху.
Стрелец:
Стрельцам в этот день рекомендуется уделить внимание сфере своих финансов. Не исключено, что вам придётся исключить из списка текущих расходов какой-то значимый пункт, так как эти деньги вам понадобятся на непредвиденные нужды.
Козерог:
Козерогам сегодня предстоит вступить в контакт с представителями закона. После того, как вы нарушите правила, следовать которым положено каждому автомобилисту, вас ожидает неприятный разговор с сотрудником автоинспекции, а также штраф, сумма которого вас просто шокирует.
Водолей:
Водолеи всю первую половину этого дня будут подбирать наряд для романтической встречи. Когда вы окажетесь один на один со своей новой зазнобой, вам придётся признать, что она явно менее старательно занималась подготовкой к свиданию.
Рыбы:
Хорошему настроению Рыб в этот день поспособствуют контакты с детьми, неутомительные поездки и общение с престарелыми родственниками. Главное для вас сегодня — не позволить, чтобы скука, уныние и хандра погрузили вас во власть сильной депрессии.

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