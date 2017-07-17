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Не лучший день: гороскоп на 8 ноября

Сегодня, 06:21 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Не лучший день: гороскоп на 8 ноября

Неблагоприятный момент для тесного взаимодействия с окружающими. Сегодня все попытки установить с кем-либо контакт будут регулярно сталкиваться с непониманием, проявлением эгоизма, агрессии или других негативных факторов.
Овен:
Овнам придётся на время забыть о своём хорошем воспитании. В ходе скандала, который разгорится между вами и вашим соседом, вы будете активно использовать ненормативный лексикон в ответ на услышанную грубость и хамство.
Телец:
Тельцы в этот день много часов проведут в виртуальном пространстве. Вы вступите в переписку с очень интересной особой, и будете мечтать лишь об одном — чтобы оживлённое интернет-общение как можно скорей перешло в границы реальности.
Близнецы:
Близнецы проведут этот день в спокойной и неторопливой обстановке. Пока вы защищены от бытовых неприятностей и семейных драм, вам есть смысл вплотную заняться собой (например, составить план тренировок на весь холодный период).
Рак:
Раки испытают потребность в мудром совете. Вы не сможете самостоятельно разобраться со всем, что происходит в вашей душе, а потому будете искать соответствующие рекомендации на многочисленных форумах в Интернете.
Лев:
Львы сегодня испытают огромную радость от шопинга. Товары, которые вам удастся приобрести в рамках какой-то акции, будут обладать очень низкой ценой в сочетании с высоким уровнем качества.
Дева:
Девы сегодня будут испытывать огромную неуверенность в себе накануне визита к родственникам своей второй половинки. Чтобы у этих людей осталось приятное впечатление от знакомства с вами, просто будьте собой, забыв про все маски и роли.
Весы:
Весы в этот день будут искать скрытый смысл в самых банальных событиях. Когда вам окончательно надоест играть в детектива, вы будете вынуждены признать, что происходящее в жизни окружающих это не лучший способ, как распорядиться своим драгоценным досугом.
Скорпион:
Скорпионам предстоит получить ещё одно доказательство любви от своей второй половинки. Ваш партнёр по браку подготовит уникальный сюрприз, который вызовет у вас даже не радость, а скорее восторг и целую бурю приятных эмоций.
Стрелец:
Стрельцы в этот день займутся изучением своего внутреннего мира. Вы с печалью подметите, что в последнее время очень мало думали о душе, позволив себе всецело погрузить в меркантильную атмосферу и в гонку за финансовым благополучием.
Козерог:
Козерогам на этот день рекомендуется воздержаться от семейных дискуссий. Ваши родственники откажутся выслушать и принять всё, что вы попытаетесь до них донести, а потому лучший для вас вариант — отложить эти попытки до того более благоприятного момента.
Водолей:
Водолеи сегодня получат крупную финансовую помощь от старших членов своей семьи. Эти деньги вы решите потратить не на досуг и развлечения, а на более серьёзные вещи (например, на погашение кредита или на оплату просроченных счетов).
Рыбы:
Рыбы в этот день примут важное решение относительно своих новых любовных отношений. Вы и ваша пассия придёте к выводу, что вам есть смысл попробовать пожить совместно и узнать, станет ли быт помехой для вашей пылкой привязанности.

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