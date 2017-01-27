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Не долго был неизвестным: в Сумах нашли «героя» (фото)

Вчера, 20:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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2 февраля около 19 часов экипаж патрульных получил сообщение о ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Ремесленной — Металлургов.
Оперативно прибывшие на место происшествия, стражи порядка установили, что водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, допустил наезд на 19-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После чего неизвестный оставил место происшествия.
Пострадавшую госпитализировала в больницу карета скорой медицинской помощи с диагнозом — ушиб колена и голени.
Опросив свидетелей происшествия, полицейские установили номерные знаки автомобиля, который оставил место ДТП.
На следующий день, около 18 часов, на улице Горького, патрульные остановили транспортное средство Daewoo Lanos, который двигался без включенного света фар.
Как выяснилось, это была машина, которая оставила место ДТП на перекрестке улиц Ремесленная — Металлургов.
51-летний мужчина, находившийся за рулем, не имел никаких документов.
В совершении ДТП сутки назад он признался.
Полицейские вынесли ему постановление по статье 126 (управление без соответствующих документов) КоАП и доставили гражданина в Сумской отделения полиции для допроса следователем, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум

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