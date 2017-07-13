Не до вас: гороскоп на 7 сентября

Возрастёт потребность в получении высокой оценки своих профессиональных успехов. Однако сегодня не стоит слишком многого требовать от окружающих людей, так как каждый из них будет сосредоточен лишь на себе и на своей собственной жизни.
Овен:
Овны сегодня перепутают чей-то личный интерес с сугубо профессиональным общением. Будьте бдительны, ведь человек, который окажет вам помощь в работе, уже в ближайшие дни потребует от вас ответную услугу, и этот момент пойдёт в разрез с вашими моральными принципами.
Телец:
Интересы Тельцов в этот день будут метаться из крайности в крайности. Печально, но ни одну из своих многочисленных задумок вы так и не сможете претворить в жизнь, и виной тому станет ваша чрезмерная непоследовательность.
Близнецы:
Близнецам в этот день суждено получить много щедрых подарков и изысканных комплиментов. Ваша вторая половинка, желая устранить недавний инцидент, не поскупится на средства и в итоге услышит от вас заветную фразу «ладно, прощаю».
Рак:
Раки сегодня испытают потребность в мудром совете. Однако для душещипательного разговора вы выберете далеко не самого подходящего собеседника и вместо долгожданного спокойствия испытаете злость и огромное раздражение.
Лев:
Львам не следует экономить на создании своего неповторимого стиля. Человек, которого вы хотите заинтересовать, является противником дешёвых вещей, поддельных драгоценностей и прочих сомнительных атрибутов.
Дева:
Дев в этот день ожидает большой успех при создании какого-то уникального продукта. Чтобы окружающие точно поняли всю ценность предложенных вами инноваций, постарайтесь организовать их презентацию максимально эффективно и просто.
Весы:
Весам удастся извлечь ощутимую пользу из запутанной ситуации, сложившейся на месте своей работы. Вы в числе первых поймёте, что появление нового руководства — это отличная возможность зарекомендовать себя в качестве незаменимого специалиста.
Скорпион:
Скорпионам в этот день представится шанс завести очень любопытное знакомство. В будущем вы ещё не раз удивитесь, что встреча с вашей идеальной второй половинкой произошла столь внезапно и в неподходящем для этого месте (в банке, на таможне или в другом официальном учреждении).
Стрелец:
Стрельцам не следует слишком ликовать, услышав важное для себя известие. Вся информация, полученная вами в этот день, будет отличаться малоприятным свойством — отсутствием достоверного подтверждения.
Козерог:
Козероги сегодня продемонстрируют несвойственную для себя склонность к интригам. Однако ваш хитроумный план, как избавиться от коллеги-конкурента, принесёт прямо противоположный эффект и поставит вас в неловкую ситуацию перед служебным коллективом.
Водолей:
Водолеев сегодня ожидает ошеломительный успех в делах, которые оставляют простор для творческой самореализации. Вы сможете создать нечто сугубо уникальное, но лишь при условии, что над вами в этот момент не будет стоять властная и деспотичная особа.
Рыбы:
У Рыб сегодня появятся веские поводы усомниться в искренности своей второй половинки. Однако не торопитесь устраивать громкий скандал! Для начала выслушайте и проанализируйте все аргументы, которые будут предложены спутником вашей жизни.
Не до вас: гороскоп на 7 сентября
Возрастёт потребность в получении высокой оценки своих профессиональных успехов. Однако сегодня не стоит слишком многого требовать от окружающих людей, так как каждый из них будет сосредоточен лишь на себе и на своей собственной жизни.