Назначение из Сум в Шостку (фото)

25 марта личному составу Шосткинского отдела полиции представили нового руководителя. Временно исполняющим обязанности начальника Шосткинского отдела полиции назначен 40-летний подполковник полиции, который до этого занимал должность заместителя уголовного розыска ГУНП области. Валерий Григорьевич имеет высшее юридическое образование и большой опыт в оперативных подразделениях.

Начинал свою полицейскую карьеру Валерий Строкач с милиционера отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД в Донецкой области. Потом было обучение в качестве курсанта Донецкого института внутренних дел.

После окончания учебного заведения был назначен в отдел по борьбе с коррупцией Управления борьбы с организованной преступностью в Сумской области, пройдя за 15 лет путь от простого оперуполномоченного до руководителя этого подразделения.

До назначения в Шосткинский отдел полиции несколько лет занимал должность начальника отдела уголовного розыска ГУНП в Сумской области.

Валерий Строкач женат, воспитывает дочь, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области