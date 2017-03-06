Назначен новый руководитель Сумской таможни

Исполнение обязанностей начальника Сумской таможни ГФС с 28 апреля по 23 мая возложено на Михаила Закалинского. Михаил Закалинский родился в 1977 году в г. Дебальцево Донецкой области, в 1999 году окончил Донецкий государственный институт. Михаил Владимирович работает в таможенных органах с 2000 года, прошел путь от инспектора до руководителя таможни. Работал в Восточной таможне, Донецке, на Киевской и Ивано-Франковской таможнях. Последне место работы — начальник Херсонской таможни ГФС.Государственный советник налоговой и таможенной службы 1 ранга, — сообщает Пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области