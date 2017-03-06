Исполнение обязанностей начальника Сумской таможни ГФС с 28 апреля по 23 мая возложено на Михаила Закалинского. Михаил Закалинский родился в 1977 году в г. Дебальцево Донецкой области, в 1999 году окончил Донецкий государственный институт. Михаил Владимирович работает в таможенных органах с 2000 года, прошел путь от инспектора до руководителя таможни. Работал в Восточной таможне, Донецке, на Киевской и Ивано-Франковской таможнях. Последне место работы — начальник Херсонской таможни ГФС.Государственный советник налоговой и таможенной службы 1 ранга, — сообщает Пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области
Назначен новый руководитель Сумской таможни
Напечатать Письмо автору Просмотров 73 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
06.03.2017, 08:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.03.2017, 08:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 239 Комментариев 0 Поддержали 0
02.03.2017, 16:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 02.03.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 324 Комментариев 0 Поддержали 0
02.03.2017, 10:13 Новость
Ирина Власова Подписаться 02.03.2017, 10:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 160 Комментариев 0 Поддержали 0
01.03.2017, 13:13 Новость
01.03.2017, 09:43 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.03.2017, 09:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 296 Комментариев 0 Поддержали 0
01.03.2017, 07:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 01.03.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 261 Комментариев 0 Поддержали 0
28.02.2017, 11:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 28.02.2017, 11:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 285 Комментариев 0 Поддержали 0
24.02.2017, 17:19 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 498 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
27.04.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 97 Комментариев 0 Поддержали 0
27.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 99 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Банда потрошенко-яйценюковского ВОРЬЯ у власти готовится к ВЫБОРАМ, укрупняя участки для облегчения их ФАЛЬСИФИКАЦИИ. А баранам-садомазохистам (видящим РЕАЛЬНОЕ УХУДШЕНИЕ), вешают ...Вчера, 22:23
Думаю, с такими людьми надо поступать точно так же, как и они поступают с животными. А ещё лучше, с их ...Вчера, 12:42