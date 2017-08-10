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Найкращі матусі: мешканки Сумщини здобули перемогу (фото)

Вчера, 16:47 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама

Сумчанка Ольга Овсієнко перемогла в номінації «Успіх», мешканка міста Тростянець Ірина Яценко — в номінації «Стиль».
Ольга Овсієнко, мешканка міста Суми, перемогла в номінації «Успіх», її історією поділилася донька. Мистецтво виховання Ольги вражає: її донька здобула декілька вищих освіт з дипломами про відзнаку, у тому числі за кордоном, має з десяток різноманітних подяк та сертифікатів про волонтерство, спорт та активну участь у житті міста. Сама Ольга завоювувала авторитет на роботі та здіймалась вище на щаблях кар’єри, ставши підполковником карного розшуку. Це при тому, що жінка виховувала дитину самостійно, без бабусі, без обох дідусів та не зламалась після смерті чоловіка.
Ірина Яценко, мешканка міста Тростянець, перемогла в номінації «Стиль». Ірина морально сильна жінка, яка поєднує роботу в органах державної влади та виховання трьох дітей, двох синів та дочки, хворої на нервову систему та опорно-руховий апарат. Вона справді сучасна жінка, яка не боїться техніки, вільно володіє сучасними гаджетами, є близьким другом своїм дітям та стежить за своїм здоров’ям та зовнішністю. Ірина ділиться секретами, що дозволяють їй виглядати завжди стильною: необхідно мати постійно гарний настрій, тримати манікюр в належному стані, слідкувати за зачіскою та доглядати за волоссям.
20 серпня відбулася церемонія нагородження премії «Мама року 2017»! Протягом двох місяців мами і бабусі розповідали свої історії на сайті премії. За результатами голосування відвідувачів сайту і вибору журі 13 фіналісток премії приїхали до Києва на урочисту церемонію нагородження.
Протягом трьох днів фінального заходу переможниці відпочили в СПА комплексі, пройшли майстер-класи від експертів премії, поринули в світ краси і подивилися на себе по-новому після чарівного перетворення в руках стилістів та візажистів.
«Я приємно вражена перемогою, це моя друга спроба участі в проекті «Мама року» і я перемогла. Перемогла заради своїх дітей, заради всіх мам, щоб довести, що мама – найголовніше для своїх дітей. І щоб показати, що мама завжди повинна бути чарівною, красивою і щасливою! Щиро дякую EVA за таку можливість!» – поділилась враженнями Ірина Яценко на церемонії нагородження.
«У цьому році ми проводимо премію «Мама року» втретє і не перестаємо дивуватися тому, як багато в нашій країні дивовижних, надихаючих, красивих мам, гідних нагород», – розповідає Анна Гришина, маркетинг директор Лінії магазинів EVA. «Коли переможниці їхали на б’юті вікенд «Мама року 2017» вони не знали, що їх чекає, і для деяких приїзд сюди це вже виклик. Ми намагалися дати можливість змінити обстановку, насититися новими враженнями, інформацією, спілкуванням. Головне, щоб учасниці проекту винесли з цього досвіду саме те, що важливо для них, що допоможе в подальшому житті. Нагородження – це не закінчення шляху, це його початок, тому я бажаю всім переможницям залишатися натхненними і нести це почуття в свої сім’ї»!
Переможниці Премії «Мама року» отримали статуетки та дипломи, які підтверджують почесне звання «Мама року 2017» і подарунки від партнерів.
Організатор Премії «Мама року» — Лінія магазинів EVA.

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