Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.02 Четверг

Найдите что-нибудь особенное: гороскоп на 23 февраля

Сегодня, 06:16 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Найдите что-нибудь особенное: гороскоп на 23 февраля

23 февраля 2017 года пройдёт довольно бессмысленно и бестолково. Праздничная атмосфера поспособствует хорошему настроению, но в целом сегодняшний день окажется не богат на позитивного рода события.

Овен:
Овнам 23 февраля навредит слишком активный образ жизни. После того, как вы осуществите ближайшие планы (отметите праздник с любимым человеком, выполните текущие домашние дела и станете звездой вечеринки), у вас не останется сил, чтобы завтра приступить к планомерной работе.

Телец:
Тельцы в этот день получат море удовольствия от посещения дружеской вечеринки. Не беда, что вы очень поздно вернётесь домой, ведь даже лёгкий недосып никоим образом не отразится на вашем самочувствии.

Близнецы:
Сегодня Близнецы поразят окружающих своим разноплановым поведением. На семейном торжестве в честь Дня всех мужчин вы будете очень вежливы и скромны, чего не скажешь о вашем поведении на безбашенной вечеринке, на которую вы отправитесь после домашнего банкета.

Рак:
Ракам сегодня стоит всецело довериться своей интуиции. «Шестое чувство» подскажет вам, как не ошибиться с выбором второй половинки, пристально оценивая сразу нескольких достойных претендентов.

Лев:
Все поступки Львов в этот день будут управляться эмоциями. В таком состоянии вы рискуете устроить скандал посреди семейных торжеств, оскорбить любимого человека или случайно задеть своими словами кого-то из родственников.

Дева:
Девам сегодня необходимо внимательно контролировать количество употреблённых спиртных напитков. Вспомните этот совет в самый разгар торжеств, ведь тем самым вы спасёте свой завтрашний день от похмельных мучений.

Весы:
Весы сегодня полностью утратят способности к здравомыслию. Отсутствие логики будет прослеживаться во всех ваших поступках и словах, а потому будьте готовы много раз в течение этого дня объяснять окружающим причины своего поведения.

Скорпион:
Скорпионы сегодня не поддадутся всеобщей праздничной атмосфере. Вы не сможете веселиться вместе с друзьями лишь потому, что вас не отпустят мысли о необходимости уже завтра решать многочисленные служебные проблемы.

Стрелец:
У Стрельцов этот праздничный день пройдёт легко и спокойно. Вы поздравите всех представителей сильного пола, посетите семейный банкет, а затем продолжите вечер в обществе своей второй половинки.

Козерог:
Планы Козерогов 23 февраля 2017 г будут многократно нарушены. Вместо того, чтобы скучать на праздничном обеде среди престарелой родни, вы по счастливой случайности окажетесь в кругу близких друзей, спонтанно собравшихся на вечеринку.

Водолей:
Водолеям не стоит слишком серьёзно воспринимать события этого понедельника. Что бы с вами сегодня не произошло, не позволяйте себе ныть и хандрить, так как эти трудности уже завтра покажутся вам легко разрешимыми.

Рыбы:
Рыбам 23 февраля 2017 предстоит взять на себя обязанности «массовика-затейника». Во время официального банкета в честь всех мужчин будет царить очень скучная атмосфера, оживить которую окажетесь способны лишь вы со своими забавными шутками.

Напечатать Письмо автору Просмотров 39 Комментариев 0

читайте также
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 416 Комментариев 0
Весело и мило: поздравления на Крещение
Весело и мило: поздравления на Крещение
18.01.2017, 20:30 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 20:30 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 065 Комментариев 0
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
Крещение: история, традиции, обычаи и приметы
18.01.2017, 18:17 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 18:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 2 488 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 533 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 660 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Все Просмотров 12 340 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 119 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 075 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Легендарный ансамбль «Лейся, песня» порадует сумчан полюбившимися песнями
21.02.2017, 17:27
admin admin 21.02.2017, 17:27 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Александр Бугайчук: «Пневмоаудит позволяет найти источники экономии»
15.02.2017, 12:22
admin admin 15.02.2017, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 457 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 353 Комментариев 0
Опросы

Как Вы считаете, имеют ли моральное право украинские артисты выступать в России?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
16.02.2017, 18:08
admin admin 16.02.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Компания «Нова Пошта» доставит ваш груз в любую точку Украины
16.02.2017, 15:01
admin admin 16.02.2017, 15:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 1
Покупаем алюминиевые профили в компании «ВиЯр»
14.02.2017, 20:16
admin admin 14.02.2017, 20:16 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
а «Мотор Січ» оснащает минобороны рф: http://glavcom.ua/publications/motor-sich-remontuje-ta-osnashchuje-aviaciyu-minoboroni-rf-dokument-393483.html
Вчера, 15:29
chupaka к материалу
Погибший герой стал Почетным гражданином Сум
тем временем Украина активно торгует с рашей военной продукцией: https://economics.unian.ua/industry/1786466-viyna-ne-stala-na-zavadi-rosiya-stala-naybilshim-pokuptsem-ukrajinskoji-viyskovoji-produktsiji-zvit-infografika.html
Вчера, 15:27
chupaka к материалу
Сумщина готова к отключениям электроэнергии
ТЕЦ перейшла на газ: перебоїв із теплопостачанням не буде http://sts.sumy.ua/society/tets-pereyshla-na-gaz-pereboyiv-iz-teplopostachannyam-ne-bude.html
21.02.2017, 19:22
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII