Найдите что-нибудь особенное: гороскоп на 23 февраля

23 февраля 2017 года пройдёт довольно бессмысленно и бестолково. Праздничная атмосфера поспособствует хорошему настроению, но в целом сегодняшний день окажется не богат на позитивного рода события.

Овен:

Овнам 23 февраля навредит слишком активный образ жизни. После того, как вы осуществите ближайшие планы (отметите праздник с любимым человеком, выполните текущие домашние дела и станете звездой вечеринки), у вас не останется сил, чтобы завтра приступить к планомерной работе.

Телец:

Тельцы в этот день получат море удовольствия от посещения дружеской вечеринки. Не беда, что вы очень поздно вернётесь домой, ведь даже лёгкий недосып никоим образом не отразится на вашем самочувствии.

Близнецы:

Сегодня Близнецы поразят окружающих своим разноплановым поведением. На семейном торжестве в честь Дня всех мужчин вы будете очень вежливы и скромны, чего не скажешь о вашем поведении на безбашенной вечеринке, на которую вы отправитесь после домашнего банкета.

Рак:

Ракам сегодня стоит всецело довериться своей интуиции. «Шестое чувство» подскажет вам, как не ошибиться с выбором второй половинки, пристально оценивая сразу нескольких достойных претендентов.

Лев:

Все поступки Львов в этот день будут управляться эмоциями. В таком состоянии вы рискуете устроить скандал посреди семейных торжеств, оскорбить любимого человека или случайно задеть своими словами кого-то из родственников.

Дева:

Девам сегодня необходимо внимательно контролировать количество употреблённых спиртных напитков. Вспомните этот совет в самый разгар торжеств, ведь тем самым вы спасёте свой завтрашний день от похмельных мучений.

Весы:

Весы сегодня полностью утратят способности к здравомыслию. Отсутствие логики будет прослеживаться во всех ваших поступках и словах, а потому будьте готовы много раз в течение этого дня объяснять окружающим причины своего поведения.

Скорпион:

Скорпионы сегодня не поддадутся всеобщей праздничной атмосфере. Вы не сможете веселиться вместе с друзьями лишь потому, что вас не отпустят мысли о необходимости уже завтра решать многочисленные служебные проблемы.

Стрелец:

У Стрельцов этот праздничный день пройдёт легко и спокойно. Вы поздравите всех представителей сильного пола, посетите семейный банкет, а затем продолжите вечер в обществе своей второй половинки.

Козерог:

Планы Козерогов 23 февраля 2017 г будут многократно нарушены. Вместо того, чтобы скучать на праздничном обеде среди престарелой родни, вы по счастливой случайности окажетесь в кругу близких друзей, спонтанно собравшихся на вечеринку.

Водолей:

Водолеям не стоит слишком серьёзно воспринимать события этого понедельника. Что бы с вами сегодня не произошло, не позволяйте себе ныть и хандрить, так как эти трудности уже завтра покажутся вам легко разрешимыми.

Рыбы:

Рыбам 23 февраля 2017 предстоит взять на себя обязанности «массовика-затейника». Во время официального банкета в честь всех мужчин будет царить очень скучная атмосфера, оживить которую окажетесь способны лишь вы со своими забавными шутками.