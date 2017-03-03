Навеки 29: на Сумщине простились с Сергеем Клочковым (фото)

Сегодня в селе Дорошовка похоронили Сергея Клочкова, командира отделения зенитно-ракетного взвода, который трагически погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

Провести Сергея в последний путь собрались многие, пришли не только односельчане, а и жители других населенных пунктов района. Присутствовали на траурной церемонии и военнослужащие, которые отдали коллеге последние воинские почести, — сообщает ЯмпольИнфо.