Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.03 Воскресенье

Навеки 29: на Сумщине простились с Сергеем Клочковым (фото)

Сегодня, 19:55 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все
Панорама Панорама

Сегодня в селе Дорошовка похоронили Сергея Клочкова, командира отделения зенитно-ракетного взвода, который трагически погиб в зоне проведения антитеррористической операции.
Провести Сергея в последний путь собрались многие, пришли не только односельчане, а и жители других населенных пунктов района. Присутствовали на траурной церемонии и военнослужащие, которые отдали коллеге последние воинские почести, — сообщает ЯмпольИнфо.

Напечатать Письмо автору Просмотров 28 Комментариев 0

читайте также
В воскресенье на Сумщине простятся с Сергеем Клочковым
В воскресенье на Сумщине простятся с Сергеем Клочковым
03.03.2017, 20:40 Новость
Панорама Панорама 03.03.2017, 20:40 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 216 Комментариев 0
Навеки 24: в Сумах простились с погибшим бойцом (фото) 26 фото
Навеки 24: в Сумах простились с погибшим бойцом (фото)
01.03.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 01.03.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 644 Комментариев 2
Потери Сумщины: боль минувшего года
Потери Сумщины: боль минувшего года
30.01.2017, 13:23 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 13:23 Категория: Новость Рубрики: Личность, Область, Топ-тема Регион: Сумщина Просмотров 350 Комментариев 0
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
Згадаймо всіх поіменно: кого забрала війна у 2016-му
20.01.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 285 Комментариев 0
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео) 3 фото
Сумской район попрощался с Николаем Охрименко (фото и видео)
16.01.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 16.01.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 497 Комментариев 0
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно» 2 фото
Иван Погорелый: «Расследование по Иловайску проходит абсолютно некомпетентно»
19.12.2016, 11:11 Новость
Панорама Панорама 19.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 316 Комментариев 0
На Сумщине простились с Седым (фото) 9 фото
На Сумщине простились с Седым (фото)
07.12.2016, 09:05 Новость
Панорама Панорама 07.12.2016, 09:05 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 792 Комментариев 0
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
Власть Сумщины. Бедные вы наши человеки
10.11.2016, 08:14 Новость
Панорама Панорама 10.11.2016, 08:14 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество, Политика, Топ-тема Регионы: Все Просмотров 1 326 Комментариев 2
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині
01.03.2017, 12:16
admin admin 01.03.2017, 12:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 255 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 516 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 379 Комментариев 0
Опросы

Считаете ли Вы нужным придерживаться Великого поста?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Коммуналка в разных странах: сколько платят (инфографика)
И этот БЕСПРЕДЕЛ с тарифами и ОБНИЩАНИЕМ народа будет продолжаться пока БАРАНЫ, выбравшие порошенко-яценюковскую СВОРУ МАРОДЁРОВ учеников Януковича, не УБЕРУТ ...
03.03.2017, 23:16
Сергей Федоров к материалу
Круговая порука: после Евромайдана в Сумах
САДОМОЗАХИСТЫ, проголосовавшие за Потрошенко-Яйцеголового СВОРУ, вы собираетесь менять этих МРАЗЕЙ у власти? И сколько ещё БАРАНЫ будут терпеть своих КРАДУНов, ...
03.03.2017, 22:36
Сергей Федоров к материалу
Навеки 24: в Сумах простились с погибшим бойцом (фото)
ВЕЧНАЯ память Героям, защищающим Украину от ФАШИЗМА Путина! Позор порошенковско-яценюковской СВОРЕ МАРОДЁРОВ, севших на схемы Януковской ХУНТЫ по РАЗВОРОВЫВАНИЮ Украины и ...
03.03.2017, 21:48
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII