Сегодня в селе Дорошовка похоронили Сергея Клочкова, командира отделения зенитно-ракетного взвода, который трагически погиб в зоне проведения антитеррористической операции.
Провести Сергея в последний путь собрались многие, пришли не только односельчане, а и жители других населенных пунктов района. Присутствовали на траурной церемонии и военнослужащие, которые отдали коллеге последние воинские почести, — сообщает ЯмпольИнфо.
Навеки 29: на Сумщине простились с Сергеем Клочковым (фото)
Сегодня в селе Дорошовка похоронили Сергея Клочкова, командира отделения зенитно-ракетного взвода, который трагически погиб в зоне проведения антитеррористической операции.
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