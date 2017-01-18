Навеки 24: в Сумах простились с погибшим бойцом (фото)

В июле 2017 бойцу должно было исполниться 25 лет. 1 марта в Сумах прошло прощание с погибшим в АТО сумчанином Артуром АБРАМИТОВЫМ. Отпевание проходило в Спасо-Преображенском соборе. Бойца похоронили на Аллее Почетных граждан Центрального кладбища, — сообщает Информационный портал.

Бойца 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» Артура Абрамитова смертельно ранили около 18:00 26 февраля в промзоне. «Военнослужащий находился на боевом дежурстве. Был произведен обстрел из минометов калибра 82 и 120 мм и РПГ стрелкового оружия. Во время обстрела получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью «, — сообщил UA:СУМИ специалист группы по работе с личным составом и общественностью Сумского областного военкомата Игорь Скибчик.

По информации военкомата, боец был призван 30 марта 2016. Служил гранатометчиками.

Фото со страницы Артура Назарова, 0542 и Сумской информационный портал.