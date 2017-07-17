Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)

На третью годовщину катастрофы рейса МН17 в Нидерландах открыли Национальный монумент.

Он высажен из деревьев в виде траурной ленты вблизи амстердамского аэропорта Schiphol, сообщает ВВС Украина. Первое из деревьев посадили в честь капитана рейса МН17. Здесь есть дерево каждого погибшего пассажира и членов экипажа сбитого рейса. Сюда приносят цветы и игрушки. Среди 298 погибших было 80 детей. Подсолнухи в этом монументе напоминают о поле в Украине, куда упали обломки самолета.

Проект разработал ландшафтный дизайнер Роберт де Конинг.