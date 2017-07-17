Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.07 Вторник

Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)

Сегодня, 13:02 Категория: Новость Рубрики: Закон, Здоровье, Личность, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама

На третью годовщину катастрофы рейса МН17 в Нидерландах открыли Национальный монумент.

Он высажен из деревьев в виде траурной ленты вблизи амстердамского аэропорта Schiphol, сообщает ВВС Украина. Первое из деревьев посадили в честь капитана рейса МН17. Здесь есть дерево каждого погибшего пассажира и членов экипажа сбитого рейса. Сюда приносят цветы и игрушки. Среди 298 погибших было 80 детей. Подсолнухи в этом монументе напоминают о поле в Украине, куда упали обломки самолета.
Проект разработал ландшафтный дизайнер Роберт де Конинг.

Напечатать Письмо автору Просмотров 125 Комментариев 0

читайте также
Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?
Побеседуем: как дождаться отпуска или адаптироваться после него?
17.07.2017, 11:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 17.07.2017, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество Регион: Сумы Просмотров 110 Комментариев 0
Автопарк полиции Сумщины пополнился новенькими электромобилями (фото) 5 фото
Автопарк полиции Сумщины пополнился новенькими электромобилями (фото)
14.07.2017, 13:19 Новость
Панорама Панорама 14.07.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 305 Комментариев 0
В Сумской школе конфликт из-за оценки
В Сумской школе конфликт из-за оценки
13.07.2017, 11:14 Новость
Панорама Панорама 13.07.2017, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Закон, Образование, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 754 Комментариев 5
Вестерн в Низах: когда очень нужен холодильник
Вестерн в Низах: когда очень нужен холодильник
12.07.2017, 13:08 Новость
Панорама Панорама 12.07.2017, 13:08 Категория: Новость Рубрики: Закон, Здоровье, Личность, Общество, Происшествия Регионы: Сумщина, Лебединский район Просмотров 269 Комментариев 0
Корь добралась до Сумщины
Корь добралась до Сумщины
10.07.2017, 11:01 Новость
Панорама Панорама 10.07.2017, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Общество, Происшествия Регионы: Сумщина, Белопольский район Просмотров 226 Комментариев 0
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)
06.07.2017, 15:12 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 15:12 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Город, Досуг, Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Область, Образование, Общество, Развлечения Регионы: Мир, Украина Просмотров 466 Комментариев 0
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
Сумчане снимут документальный фильм о войне на Донбассе
04.07.2017, 16:14 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 04.07.2017, 16:14 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Культура, Личность, Мнение, Общество, Происшествия Регионы: Мир, Украина Просмотров 130 Комментариев 0
Боксер из Сумщины попал в ДТП в США
Боксер из Сумщины попал в ДТП в США
04.07.2017, 14:11 Новость
Анатолий Поляченко Анатолий Поляченко 04.07.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Мир, 24 часа, Здоровье, Личность, Область, Общество, Происшествия, Спорт Регионы: Сумщина, Шосткинский район Просмотров 175 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
Сегодня, 14:16
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 181 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу Верховной Рады на последней сессии?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
21.07.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
20.07.2017, 12:21
admin adminych admin adminych 20.07.2017, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
18.07.2017, 17:54
admin adminych admin adminych 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Неля к материалу
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца
Предлагаю исполнительный комитет Сумского городского совета, утвердивший проект данных остановок обязать посидеть на их "детище" 1 час( правда лавочки хватит ...
Сегодня, 10:49
Прохожанин к материалу
Тепловики отступили: тепло в Сумах не подорожает
Рано радоваться . ООО Сумытеплоэнерго думаю не отступит, будет протаскивать повышение тарифа другими способами. Мэр и горсовет тоже будут кричать ...
Вчера, 17:18
Виктор23 к материалу
Онлайн-кредит в МФО
Нам с женой когда не хватает денег используем подобные сервисы обычно используем https://kreditvam.com/ он себя хорошо зарекомендовал. Но есть и ...
22.07.2017, 20:46
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII