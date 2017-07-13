Насыщенный день: гороскоп на 21 августа

Это очень динамичный и насыщенный день, который принесёт много радости и восторга. Однако всё, что будет происходить сегодня, способно спровоцировать лёгкий стресс вследствие своей крайней непредсказуемости.

Овен:

Овны в этот день смогут в мгновение ока преодолеть разногласия, возникшие в процессе общения со своими деловыми партнёрами. Вы очень ловко и дипломатично так перевернёте малоприятный инцидент, что извлечёте из него ощутимую пользу.

Телец:

Поведение Тельцов в этот день будет очень зависеть от веяний моды. Вы подметите, что все коллеги уже обновили свой гардероб, а потому откажетесь от ранее намеченных трат, чтобы также купить одежду от именитых стилистов.

Близнецы:

Близнецам в этот день удастся обрести новые источники финансовых поступлений. Ими станет ваш самостоятельный проект, организованный в Интернете, или давнее хобби, которое вы решите перевести из разряда увлечений в ранг «серьёзное и прибыльное занятие».

Рак:

Раки в этот день будут вынуждены признать, что далеко не всем в этом мире можно управлять и командовать. В вашем окружении появится человек, который откажется признавать ваш авторитет и идти на поводу у ваших сиюминутных желаний.

Лев:

Львам не стоит забывать о дистанции, существующей между представителями разных поколений. Пытаясь выстроить диалог со своим престарелым родственником, выбирайте более простые слова и не используйте непонятные ему жаргонные выражения.

Дева:

Девы в этот день не справятся со своими негативными эмоциями. Вы вспылите, услышав замечание в свой адрес из уст близкого друга, а затем и вовсе утратите контроль над собой и разразитесь бесконечным бранным потоком.

Весы:

Весам без особого труда удастся провести реформы в своём привычном плане питания. Вы исключите всю слишком калорийную и явно не здоровую пищу, и тем самым сделаете колоссальный шаг на пути к стройной фигуре.

Скорпион:

Скорпионам сегодня не рекомендуется посвящать в свои профессиональные планы ни коллег, ни ближайших родственников. Ваша задумка непременно обретёт огромный успех, но лишь при условии, что вплоть до самого завершения вы будете держать её в строжайшем секрете.

Стрелец:

Стрельцам в этот день будет полезно присутствие рядом очень спокойного и уравновешенного человека. Если вы останетесь со всеми возникшими проблемами один на один, высока вероятность, что они станут для вас причиной истерики или нервного срыва.

Козерог:

Козерогам сегодня следует пожалеть себя и отказаться от своих «наполеоновских» планов. Всё, что вы запланировали осуществить, отнимет у вас очень много энергии, а потому будет правильно, если вы приметесь за дела в умеренном темпе.

Водолей:

Водолеям в этот день не захочется покидать пределы своего уютного дома. Однако вы не сможете найти веский повод, чтобы взять отгул, а потому соберётесь с силами и с явной неохотой отправитесь выполнять долг службы.

Рыбы:

Рыбам сегодня не следует проявлять чрезмерную инициативность на месте своей работы. Вашему шефу не понравится, что среди его подчинённых есть человек, который во многих вопросах ориентируется значительно профессиональней, нежели он со своими устаревшими знаниями.