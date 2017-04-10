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Наставники для сирот на Сумщине

Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Наставники для сирот на Сумщине

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай КУЛЕБА посетил Сумы с целью внедрение в Сумской области новой программы поддержки детей-сирот.
Суть ее заключается в том, что ребенку помогают выбрать себе взрослого — наставника, который в будущем будет помогать ему адаптироваться к социальной среде, выбрать профессию, определить способности и интересы, подтянуть «хвосты” в учебе, сможет стать настоящим другом. “После пребывания в интернате многим детям очень сложно привыкнуть к новой среде и социуму, и им предстоит научиться многим вещам, даже таким простым, как воспользоваться банкоматом, – утверждает глава проекта наставничества Татьяна ИОРДАН. – Вот поэтому наставник сможет помочь ребенку приспособиться к изменениям. Благодаря своему жизненному опыту он будет давать советы и стараться предотвратить ошибки своего ученика”. Волонтеры-наставники будут обязаны проходить специальную подготовку, и лишь после ее окончания смогут приступать к наставничеству. Встречи будут проходить по графику, полагаясь на условия и правила, написанные в контракте.
Алина Винниченко, «Панорама» №16

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