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Настаивайте на своем: гороскоп на 14 июля

Сегодня, 07:01 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регион: Сумы
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Настаивайте на своем: гороскоп на 14 июля

Гороскоп на сегодняшний день весьма благоприятен во всех отношениях, особенно для текущих дел и сфер, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. День склоняет вас к здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу, дипломатии, планированию, учебе. Единственное, чего вам следует опасаться сегодня – это проявить чрезмерную черствость. Такая тактика может быть чревата конфликтами с окружающими, впрочем, не глубокими и не затяжными: прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.

Овен
Данный день благоприятный во многих отношениях. Можно остаться пассивным наблюдателем происходящего и провести этот день спокойно. Но если предпочтете проявить инициативу, препятствий на вашем пути не возникнет. Время подходит для новых романтических увлечений.

Телец
Принимая решения, не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить с вами ради собственной выгоды. Данный период благоприятен для любых начинаний. Также можно заняться обустройством своего дома.

Близнецы
День хорош для общения, переговоров, подписания деловых бумаг. Сейчас легко удастся лавировать в решении спорных вопросов. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с малознакомыми или непроверенными людьми, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

Рак
Сейчас вам не только разрешается, но даже рекомендуется идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос будет направлять по нужному пути, и если вы почувствуете, что не хотите с кем-то встречаться или выполнять какие-либо обязанности, можете с чистой совестью не делать этого.

Лев
Данный день вполне годится для раскрытия вашего творческого потенциала. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что просто необходимо выполнить. Удачными окажутся походы по магазинам. Вы сможете совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

Дева
Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах вам везти не будет. На данном этапе больше подойдет выжидательная тактика. Если попытаетесь чего-то требовать от родных и близких людей, в ответ получите лишь раздражение и непонимание.

Весы
Смело планируйте самые трудновыполнимые дела, назначайте важные встречи. Любимый человек готов окружить вас заботой. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

Скорпион
Постарайтесь не обращать внимания на маленькие недоразумения, которые могут возникнуть. Вам на многое просто не хватит времени. Не исключено, что виновником такой нехватки окажется любимый человек либо новый знакомый, который претендует на эту роль.

Стрелец
Будьте осторожны во многих отношениях. Сейчас у вас есть опасность получить бытовую или производственную травму. В любовном плане — никаких перемен! Сейчас вы склонны к преувеличениям и не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

Козерог
Сейчас вы можете чувствовать себя разбитыми, и желания трудиться у вас не будет. Не насилуйте себя, сделайте передышку, после которой удастся легко наверстать упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по причинам, не зависящим от вас. Но не расстраивайтесь: возможно, это не те встречи, о которых стоило мечтать.

Водолей
Интересный период в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь. Сейчас нельзя расслабляться и плыть по течению, дабы не упустить удачу. Это время хорошо бы использовать для начала оздоровительных мероприятий.

Рыбы
Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока не рекомендуется. Постарайтесь быть более приветливыми по отношению к окружающим. Сейчас вы можете уйти в себя и создать впечатление замкнутого человека. Из-за этого возникнут обиды и недомолвки.

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