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21.03 Вторник

Наслаждайтесь гармонией: гороскоп на 21 марта

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Наслаждайтесь гармонией: гороскоп на 21 марта

Все обстоятельства этого дня будут неустанно повышать позитивный эмоциональный настрой. Представится возможность насладиться гармонией буквально во всех жизненных аспектах (в том числе в тех, которые всегда вызывали лишь раздражение и жуткое недовольство собой).
Овен:
Овнам следует проявить максимальную заботу о близких. Вашим родственникам будет приятен тот факт, что вы предаётесь не приятным забавам, а жертвуете личное время на устранение их проблем.
Телец:
Тельцы захотят провести этот день в изысканной обстановке и при этом получить новую порцию пищи для ума. С этой целью вы отправитесь на художественную выставку, в музей или займётесь личным творчеством, отгородившись даже от близких членов своей семьи.
Близнецы:
Близнецам сегодня не стоит предпринимать активные шаги для покорения новых высот. Проведите этот день в тихой и размеренной атмосфере, получая удовольствие от общения с близкими и наслаждаясь плодами своих прежних побед.
Рак:
Ракам суждено получить какой-то приятный сюрприз. Милая безделушка, которую вам вручит кто-то из членов семьи, покажется вам просто бесценной, ведь о том, что вы с детства мечтали владеть этой вещицей, было известно лишь вам и паре самых близких людей.
Лев:
Львы сегодня напрочь откажутся от новых любовных побед. Вы намеренно упустите шанс завязать интересное романтическое знакомство, о чём уже этим вечером будете горько жалеть.
Дева:
Девами в этот день овладеет стремление к независимости. Борьбу за собственную свободу вы начнёте прямо в домашних стенах. Однако вторая половинка быстро охладит ваш революционный запал, объявив вам бойкот или устроив молчаливый игнор.
Весы:
Весам захочется кардинально изменить своё личное пространство и создать в нём неповторимый уют. Увы, ваших дизайнерских талантов не на многое хватит (вы решите, что в ремонте самое главное — верно выбрать обои и клей).
Скорпион:
В этот день Скорпионы будут всего одним словом и жестом покорять противоположный пол. Это станет возможно благодаря вашей возросшей привлекательности, дерзкому огоньку в глазах и непоколебимой уверенности в себе.
Стрелец:
Стрельцы сегодня направят основные усилия на создание комфортного микроклимата внутри своей семьи. Для этой цели будет достаточно собрать всех своих близких родственников на небольшой банкет, устроенный безо всякого повода, и преподнести каждому из них символичный презент.
Козерог:
Козероги сегодня захотят прогнать прочь тоску и уныние. В попытках сделать этот день как можно радостнее и веселее, не забывайте, чем грозит чрезмерное употребление алкоголя и как вредно не спать по ночам.
Водолей:
Водолеи сегодня не смогут воздержаться от необдуманных трат. Если вы не хотите уже в ближайшие дни занимать недостающую сумму у друзей или родственников, не берите всю свободную наличность, отправляясь за покупками в торговый центр.
Рыбы:
Рыбы сегодня будут очень довольны своим внешним видом и впечатлением, производимым на окружающих людей. Постарайтесь запомнить это внутреннее состояние и культивируйте его в себе каждый раз, когда будете испытывать подавленность или стресс.

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