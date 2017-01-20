Наслаждайтесь гармонией: гороскоп на 21 марта

Все обстоятельства этого дня будут неустанно повышать позитивный эмоциональный настрой. Представится возможность насладиться гармонией буквально во всех жизненных аспектах (в том числе в тех, которые всегда вызывали лишь раздражение и жуткое недовольство собой).

Овен:

Овнам следует проявить максимальную заботу о близких. Вашим родственникам будет приятен тот факт, что вы предаётесь не приятным забавам, а жертвуете личное время на устранение их проблем.

Телец:

Тельцы захотят провести этот день в изысканной обстановке и при этом получить новую порцию пищи для ума. С этой целью вы отправитесь на художественную выставку, в музей или займётесь личным творчеством, отгородившись даже от близких членов своей семьи.

Близнецы:

Близнецам сегодня не стоит предпринимать активные шаги для покорения новых высот. Проведите этот день в тихой и размеренной атмосфере, получая удовольствие от общения с близкими и наслаждаясь плодами своих прежних побед.

Рак:

Ракам суждено получить какой-то приятный сюрприз. Милая безделушка, которую вам вручит кто-то из членов семьи, покажется вам просто бесценной, ведь о том, что вы с детства мечтали владеть этой вещицей, было известно лишь вам и паре самых близких людей.

Лев:

Львы сегодня напрочь откажутся от новых любовных побед. Вы намеренно упустите шанс завязать интересное романтическое знакомство, о чём уже этим вечером будете горько жалеть.

Дева:

Девами в этот день овладеет стремление к независимости. Борьбу за собственную свободу вы начнёте прямо в домашних стенах. Однако вторая половинка быстро охладит ваш революционный запал, объявив вам бойкот или устроив молчаливый игнор.

Весы:

Весам захочется кардинально изменить своё личное пространство и создать в нём неповторимый уют. Увы, ваших дизайнерских талантов не на многое хватит (вы решите, что в ремонте самое главное — верно выбрать обои и клей).

Скорпион:

В этот день Скорпионы будут всего одним словом и жестом покорять противоположный пол. Это станет возможно благодаря вашей возросшей привлекательности, дерзкому огоньку в глазах и непоколебимой уверенности в себе.

Стрелец:

Стрельцы сегодня направят основные усилия на создание комфортного микроклимата внутри своей семьи. Для этой цели будет достаточно собрать всех своих близких родственников на небольшой банкет, устроенный безо всякого повода, и преподнести каждому из них символичный презент.

Козерог:

Козероги сегодня захотят прогнать прочь тоску и уныние. В попытках сделать этот день как можно радостнее и веселее, не забывайте, чем грозит чрезмерное употребление алкоголя и как вредно не спать по ночам.

Водолей:

Водолеи сегодня не смогут воздержаться от необдуманных трат. Если вы не хотите уже в ближайшие дни занимать недостающую сумму у друзей или родственников, не берите всю свободную наличность, отправляясь за покупками в торговый центр.

Рыбы:

Рыбы сегодня будут очень довольны своим внешним видом и впечатлением, производимым на окружающих людей. Постарайтесь запомнить это внутреннее состояние и культивируйте его в себе каждый раз, когда будете испытывать подавленность или стресс.