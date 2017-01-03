Насколько жители Сумщины психически здоровы

И хотя психические заболевания составляют лишь незначительную часть всех заболеваний в нашей стране (статистика МОЗ дает данные в 4%), у украинцев вырисовываются серьезные проблемы в психологическим здоровьем, что напрямую может влиять на благополучие отдельной личности и нации в целом.

Последнее время происходит значительный рост числа нервно-психических заболеваний, прежде всего, тех, что являются наиболее характерной реакцией на психический стресс.

Это в первую очередь неврозы, посттравматическое стрессовое расстройство, психосоматические расстройства, а также реактивные психозы, патохарактерологическое развитие, депривационное развитие личности. Резко увеличивается распространённость алкоголизма, наркомании, токсикомании (особенно последних), у истоков которых тоже часто стоит психический и иной стресс. Эти болезни зависимости могут маскировать другие психические страдания.

В современных условиях, когда нередко возникают вооружённые конфликты, растёт преступность, число транспортных происшествий, случаются разного рода аварии — может происходить увеличение числа психических расстройств, обусловленных черепно-мозговыми и экстрацеребральными травмами, ожогами, интоксикациями и т.п. Неблагополучная эпидемиологическая ситуация в стране создаёт угрозу более частого возникновения постинфекционных нарушений психики, тем более что целый ряд инфекций нередко протекает с поражением нервной системы (СПИД, сифилис и др.).

Областные показатели

Согласно статистике, в развитых странах до 40% всех случаев инвалидности возникают из-за психических расстройств. Наиболее распространенным психическим расстройством является депрессия.

За психическим здоровьем Сумщины следили ученые-географы Сумского государственного педагогического университета Олеся и Анатолий КОРНУС, а также доктор медицинских наук Владимир ШИЩУК. Они занимались исследованием в период с 2005 по 2013 г. За время их работы социально-экономический кризис 2009 года очень существенно ударил по психике украинцев, в том числе сумчан. На 1% выросло число расстройств психики и поведения. Сказать, как война и новые социально-экономические испытания сказались на психике жителей нашей страны, пока сложно, ведь исследования психического здоровья нации не проводились. Но можно смело предположить, что число проблем с психическим здоровье наших сограждан увеличилось, ведь очень многим пришлось пережить серьезные эмоциональные потрясения.

По данным этого исследования, в 2013 г. по сравнению с 2005 г. было зафиксировано снижение распространенности расстройств психики и поведения среди населения Ямпольского (на 10,35%), С.-Будского (9,72%), Кролевецкого (7,61%), Роменского (4,95%), Глуховского (3,81%), Шосткинского (3,44%), Путивльского (2,18%), Великописаревского (1,88%), Бурынского (1,09%) и Недригайловского (0,35%) районов. Наибольший рост распространенности этих заболеваний зафиксирован в Тростянецком (на 10,25%) и Липоводолинском (13,14%) районах.

Чаще всего расстройства психики и поведения встречались у жителей Ахтырского (5215,33 на 100 тыс. чел.) района. Среди всех районов области самые высокие показатели распространенности психических расстройств зафиксированы в Путивльском, Ямпольском, Бурынском, Лебединском, Краснопольськом и Ахтырском районах. Немного лучше ситуация в Великописаревском, Шосткинском, Недригайловском, Тростянецком, Белопольском, Глуховском, Конотопском, Липоводолинском районах, а также в г. Сумы. Самые психически здоровые люди живут в Кролевецком, С.-Будском, Роменском и Сумской районах.

Война аукнется

Несколько лет назад в СМИ были озвучены результаты исследований, согласно которым каждый третий житель Украины на протяжении жизни нуждается в помощи психиатра. Согласно статистике Минздрава, около 4% населения Украины находятся под наблюдением психиатра и нарколога. Это очень мало и вряд ли отображает реальное положение вещей. По наблюдениям врачей-психиатров с разных уголков нашей страны, количество пациентов с тревожным депрессивным расстройством, паническими атаками за время войны значительно увеличилось. Хотя статистика говорит совершенно о другом. Если посмотреть на официальные данные, то резких изменений в статистике психических заболеваний не произошло. Не увеличилось количество людей с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Этому есть два возможных объяснения: либо количество людей, страдающих ПТСР, действительно не увеличилось, либо же такие люди есть, но официально за помощью к специалистам-психиатрам не обращаются.

Если обратиться к официальной статистике, то в течение 2015 г. под надзор были взяты 3522 человека с впервые в жизни установленным диагнозом расстройства психики из-за реакции на тяжелый стресс и нарушения адаптации. Среди них военнослужащие (участники АТО) составляли 941 человек (28,6%).

Диагноз ПТСР в Украине в 2015 г. впервые в жизни был поставлен 1159 людям. Доля участников АТО среди них составляла больше половины — 686 человек (или 59,2%). Под наблюдением психиатра с посттравматическим стрессовым расстройством в 2015 году находилось 3319 человек. Среди них участников АТО — 814 человек (или 24,5%) от группы всего населения с ПТСР.