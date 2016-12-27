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Насколько уменьшились социальные нормы по услугам ЖКХ (инфографика)

Сегодня, 12:27 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Насколько уменьшились социальные нормы по услугам ЖКХ (инфографика)

Кабинет министров Украины снижает социальные нормативы тепло-, газо- и электроснабжения с 1 мая 2017 года в соответствии с условиями Международного валютного фонда на предоставление очередного кредита в рамках программы расширенного финансирования, — сообщает «Слово и Дело».


В частности, правительство уменьшило социальные нормы потребления природного газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади.
Кабмин также понизил нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета, с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период.
Нормативы по электрической энергии для индивидуального отопления снижены с 65 кВт•ч до 51 кВт•ч на 1 кв.м отапливаемой площади.

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