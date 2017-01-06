Населення Сумщини — найздоровіше

Здоров’я людини є чи не найголовнішим у її житті. У зв’язку з погіршенням cоціально-економічних умов та загостренням проблем у сфері медичного обслуговування дане питання набирає все більшої актуальності. Де і на що найчастіше хворіють мешканці Сумщини?

Про структуру захворюваності населення Сумської області та стан сфери медичного обслуговування говоримо з кандидатом географічних наук, доцентом, завідувачем кафедри загальної та регіональної географії СумДПУ ім. А.С. Макаренка Олесею Григорівною КОРНУС. До сфери її наукових інтересів відноситься сфера обслуговування Сумської області та її територіальна організація, рекреаційна та медична географія.

r: Останнім часом відбулося багато змін як в економічному житті, так і в соціальному. Чи існує взаємозв’язок між здоров’ям людини і цими факторами?

Олеся Корнус: Безумовно, стан здоров’я населення є одним з індикаторів соціально-економічного розвитку держави. Сьогодення позначене багатьма негативними тенденціями в житті українського суспільства, у тому числі загостренням демографічних та соціально-економічних проблем (низька народжуваність, висока смертність, негативний природний приріст, старіння населення, високі показники розповсюдження хвороб тощо), а також погіршенням екологічної ситуації.

r: Чи залежить захворюваність від місця проживання? Які фактори безпосередньо впливають на наше здоров’я?

О.К.: Серед адміністративних районів області рівень захворюваності мешканців, як і розповсюдженість різних нозологій, є неоднорідним. Відмінності цього показника залежать від статево-вікового складу населення, повноти реєстрації захворювань та інших чинників, зокрема впливу різних факторів навколишнього середовища. До останніх слід віднести забруднення атмосферного повітря, води, ґрунтового покриву тощо.

r: Які проблеми існують на даний час у медичній сфері?

О.К.: Серед основних проблем медичного обслуговування — територіальна доступність медичних послуг для мешканців периферійних районів області. Важливо, що реформуванню системи охорони здоров’я в Україні не передувало належною мірою проведене дослідження територіальної доступності медичних послуг, а отже і не було розроблено шляхів удосконалення територіальної організації медичного обслуговування, особливо у сільській місцевості.

r: Чи достатньо Сумська область забезпечена лікувальними закладами?

О.К.: Останнім часом спостерігається скорочення мережі лікувальних закладів, а отже знижується доступність значної кількості медичних послуг, особливо у сільській місцевості. Протягом 2005-2013 рр. відбулося скорочення чисельності медичних закладів на 9,75%. У той же час саме доступність та її якість є обов’язковими критеріями рівня розвитку системи охорони здоров’я будь-якої країни чи регіону.

r: Що впливає на доступність медичних послуг?

О.К.: Найгостріше стоїть питання територіальної доступності. На неї впливають, з одного боку, особливості поселенської мережі, а з іншого – розміщення та щільність ЛПЗ, між якими спостерігається деяка невідповідність. Остання спричиняє певні проблеми в організації медичного обслуговування, і не тільки диспропорції територіальної доступності, а й нерівномірність у забезпеченні населення лікарняно-профілактичними закладами, медичними кадрами тощо.

Для Сумської області середній радіус зони обслуговування медичного закладу становить 3,17 км. Розрахунки показали, що найкраща територіальна доступність населення до медичних установ характерна для м. Суми, Роменського, Путивльського та Недригайлівського районів – від 1 до 2 км, що відповідає категорії пішої доступності. У Великописарівському, Буринському, Липоводолинському, Білопільському, Конотопському, Тростянецькому, Охтирському, Глухівському, Сумському, Кролевецькому та Краснопільському районах територіальна доступність до медичних закладів становить від 3-3,5 км. Для решти районів середній радіус обслуговування становить більше 3,5 км. Безперечно, така ситуація аж ніяк не сприяє покращенню сфери медичного обслуговування.

r: Порівнюючи захворювання по Україні, чи можна назвати мешканців Сумщини здоровими?

О.К.: Серед мешканців Сумської області первинна захворюваність залишається найнижчою в Україні, однак має негативну тенденцію до зростання. Відносно невисокими за середньоукраїнськими мірками є й показник поширеності захворювань серед населення області. Разом з тим територіальні показники захворюваності населення свідчать про наявність суттєвих внутрішньорегіональних відмінностей. Цим питанням присвячена наукова монографія, що підготовлена фахівцями нашої кафедри за участі науковців медичного інституту СумДУ.

r: На що найчастіше хворіють мешканці області?

О.К.: У структурі захворюваності населення перші місця займають хвороби органів дихання, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників, частими серед населення є хвороби системи кровообігу, захворювання сечостатевої системи, а також хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

r: Які райони є найбільш вразливими до захворювань, а які найменше?

О.К.: У розрізі адміністративних районів спостерігаються відмінності в захворюваності та поширеності хвороб серед населення. Якщо враховувати первинну захворюваність та поширеність хвороб, то лідируючі позиції займають Роменський, Тростянецький, Лебединський та Білопільський райони. Найменші показники первинної захворюваності та поширеності хвороб фіксуються у двох північних районах — Ямпільському та Середино-Будському. Якщо брати до уваги показник первинної захворюваності (сукупність захворювань серед населення, раніше не зареєстрованих, а виявлених вперше у поточному році), то можна сказати, що вона тримається на приблизно однаковому рівні, у той час як поширеність захворювань серед населення Сумської області відзначається негативною тенденцією до зростання розповсюдженості більшості хвороб.

r: Чи існують шляхи зниження захворюваності населення?

О.К.: Звичайно. Передусім необхідно здійснювати профілактику захворювань, що допоможе виявити гострі і хронічні захворювання. Слід проводити інформаційні кампанії, щодо підвищення рівня обізнаності населення щодо значимості профілактичних оглядів та самообстеження. Крім того, необхідно зробити акцент на здоровому способі життя, що безперечно забезпечить покращення показників здоров’я населення та демографічної ситуації в регіоні в цілому.



Карта:

Де і скільки? Рівень поширеності хвороб серед населення Сумскької області

Олександр ПАНЧЕНКО, «Панорама» №3