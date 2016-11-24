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Население Сумщины сокращается

Сегодня, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Население Сумщины сокращается

В Сумской области по состоянию на 1 ноября 2016 г. проживает около 1,1 млн человек. В течение января-октября численность населения уменьшилась на 6866 человек. По информации управления статистики в Сумской области, уменьшение произошло за счет природного сокращения на 8029 человек. Одновременно зафиксирован миграционный прирост населения на 1163 человека.

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