Население Сумщины сокращается

В Сумской области по состоянию на 1 ноября 2016 г. проживает около 1,1 млн человек. В течение января-октября численность населения уменьшилась на 6866 человек. По информации управления статистики в Сумской области, уменьшение произошло за счет природного сокращения на 8029 человек. Одновременно зафиксирован миграционный прирост населения на 1163 человека.