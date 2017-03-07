Население Сумщины сокращается

На 1 февраля 2017 г. численность населения региона составила 1103,5 тыс. человек, из них городских жителей — 68,7%, сельских — 31,3%. В январе родилось 710 младенцев, что на 36 детей меньше, чем в январе 2016 г., умерло 1746 человек (на 92 человека меньше, чем в январе 2016 г.). Естественное сокращение населения области в январе 2017 г составило 1036 человек, а в общем – 1046, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.