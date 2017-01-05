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Население Сумщины продолжает сокращаться

Сегодня, 10:20 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Население Сумщины продолжает сокращаться

Численность наличного населения Сумской области, по оценке, на 1 января 2017г. составляла 1 млн. 104 тыс. человек. В течение 2016 г. численность населения уменьшилась на 8727 человек. Уменьшение численности населения области произошло за счет естественного сокращения на 9879 человек, одновременно зафиксирован миграционный прирост населения на 1152 человека, информирует Управление статистики в Сумской области.

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