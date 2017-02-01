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Население Сум сокращается

Сегодня, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Население Сум сокращается

Численность населения на территории, подчиненной Сумскому горсовету, по состоянию на 1 февраля 2017 года составляла 268,1 тыс. человек. По сообщению Главного управления статистики в Сумской области, в течение января численность населения уменьшилась на 307 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения на 99 человек.

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