Население Сум сокращается

Численность населения на территории, подчиненной Сумскому горсовету, по состоянию на 1 февраля 2017 года составляла 268,1 тыс. человек. По сообщению Главного управления статистики в Сумской области, в течение января численность населения уменьшилась на 307 человек, в т.ч. за счет естественного сокращения на 99 человек.