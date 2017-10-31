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Нардепы от Сумщины обещают больше, чем выполняют (инфографика)

Сегодня, 12:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Нардепы от Сумщины обещают больше, чем выполняют (инфографика)

Посмотрим, как свои обещания перед производителями аграрной продукции выполняли мажоритарщики Сумской области.
На сегодня в области насчитывается 6 отдельных избирательных округов: в Сумах, Белополье, Глухове, Шостке, Ромнах и Ахтырке. При этом единственным из мажоритарщиков области, который не касался в своих обещаниях темы агропромышленности, является Олег Медуница, избранный по 159-му одномандатному округу в Сумах, — сообщает «Слово и Дело»
Другие пять депутатов такие обещания давали, однако похвастаться их выполнением они пока не могут – на сегодня за мажоритарщиками здесь не зафиксировано ни одного выполненного обещания перед сельхозпроизводителями, зато проваленные есть.
Так, экс-регионал, а ныне член депутатской группы «Воля народа» Игорь Молоток за время работы Верховной Рады действующего созыва уже успел провалить свое обещание поднять в области закупочные цены на молоко до 5 грн/л – депутат так и не внес в парламент соответствующий законопроект.
Также на совести нардепа еще два проваленных обещания по аграрной тематике из парламента прошлого созыва: в 2012-м он обещал увеличить дотации сельхозпроизводителям и усовершенствовать лизинговые схемы закупок сельхозтехники.
Кроме того, успел провалить свое обещание ввести дополнительные сборы с арендаторов земли на развитие села и член фракции «Блока Петра Порошенко» Николай Лаврик. В своей предвыборной программе он уверял избирателей, что соответствующая процедура будет принята уже в 2015 году, но реализована она так и не была.

За мажоритарщиком из Глухова Андреем Деркачом на сегодня числится программное обещание увеличить ставки платы за аренду земельных паев: соответствующий законопроект он подал еще в конце 2014 года, однако тот все еще ожидает рассмотрения в ВР.
В активе Деркача также числится и проваленное обещание из ВР прошлого созыва: в 2012-м году он обещал законодательно ввести программу с громким названием «Интегральное село», однако так и не реализовал это на практике.
Пока не получило определенного статуса обещание Александра Сугоняко (БПП) всесторонне содействовать агрофирме «Псел»: после визита на нее депутат поставил предприятие в пример другим аграрным производителям за заботу о местных жителях.
Также пока не продвигается реализация обещания мажоритарщика из Ахтырки Владислава Бухарева («Батькивщина») – в своей программе депутат обещал привлечь в область инвесторов для создания новых предприятий, однако до сих пор не внес в парламент соответствующие законопроекты.

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