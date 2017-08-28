Нардепа Медуницю нещадно тролять за виступ на каналі Рабіновича

Сьогодні народний депутат Олег Медуниця взяв участь у прямому ефірі на телеканалі NewsOne, власником якого є Євген Мураєв, який разом із Вадимом Рабіновичем є лідерами партії “За життя”. Сумські активісти відреагували на цю подію у Фейсбуці нещадним тролінгом.

Валерій Осадченко зобразив Медуницю в образі рабина із пейсиками.

“Мой Олежка вернулся! Новый год творит чудеса! Завтра в Умань!)))”, – написав він, натякаючи на святкування Єврейського Нового року.

Вставив свої п’ять копійок і екс-мер Геннадій Мінаєв:“Годный троллинг…

Update. Алежа [ @Олег Медуниця ], ты в очередной раз в штангу врезал – теперь на все, что ты будешь писать / говорить о Рабиновиче и Мураеве, будет накладываться огромный фильтр!”

А сам Олег Медуниця, відписуючись у коментарях, показав, що насправді його треба зображати в образі Фюрера.

“Насправді я виглядаю так)”, – жартує нардеп.

За матеріалами http://debaty.sumy.ua/news/politics/nardepa-medunytsyu-neshhadno-trolyat-za-vystup-na-kanali-rabinovycha/

Iд.