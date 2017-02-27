Нардеп Олег Медуниця про Євромайдан

Минає три роки після другого Майдану в Україні, іменованого Революцією гідності. Певна річ, буремні події, що відбувалися тоді впродовж трьох холодних зимових місяців у центрі столиці, так чи інакше вплинули на кожну людину і перебіг подій в майбутньому. Навіть три роки потому неможливо спокійно переглядати ті відзняті кадри: мирні протести, побиття, стрілянину, смерті, Небесну Сотню, самопожертву, згуртованість, викрадення, вогонь та найголовніше — стійкість. Про те, яким же був Євромайдан і що вдалося зробити з того часу, говоримо з народним депутатом України, людиною, яка пліч-о-пліч стояла з протестувальниками, – Олегом МЕДУНИЦЕЮ.

r: Яке значення мала Революція гідності для України?

Олег Медуниця: Майдан став для України певним цивілізаційним зламом. Цілком очевидно, що Україна як Європейська держава мала всі шанси для того, аби стати частиною Європейського простору. Президент-втікач обіцяв українцям шлях до Європи, натомість фактично взяв курс на повернення до складу Росії. Власне, нездійсненні очікування українців і поклали початок Євромайдану. Події, які відбулися на Майдані, а також початок війни на Сході створили новітню політичну націю – людей, які говорять різними мовами, мають різну національність, проте одностайні у прагненні будувати єдину вільну Україну. Вони готові її боронити і хочуть в ній жити. Якщо говорити політичною мовою, то ми здобули всі атрибути держави, а також людей, які готові віддати життя за волю народу.

r: Чим жив Майдан і яким він був?

О. М.: Майдан жив своїми життям. Це була держава в державі, яка мала свої кордони, своє військо, навіть економіку. Сюди приходили всі: чоловіки, жінки, люди похилого віку. Кожен вносив свій вклад у його життя. Майдан вирував, прибували нові люди, хтось, навпаки, від’їжджав, змінювались настрої, проте всі були одним цілісним організмом.

r: Що вдалося зробити за цей час?

О.М.: Нам вдалося зробити вибори прозорими, чого ніколи не було за часів Януковича. Почалася поступова розбудова демократії, а також активна європейська інтеграція.

Відбуваються необхідні й важливі реформи, такі як децентралізація, прозорі державні закупівлі, боротьба з корупцією. Після Революції гідності нам довелося фактично створити нову армію, збільшити її фінансування, підвищити заробітну плату військовослужбовцям. Поки що це основна наша зброя проти агресора. Наші війська мають високий бойовий дух, особливо зараз. Я б не сподівався на Мінські домовленості, оскільки вони не зможуть повернути нам втрачені території. Зокрема в них не йдеться про окупований Крим. Особисто я покладаю велику надію на силу українського духу та силу української зброї.

r: Наскільки виправдались сподівання людей після Євромайдану і чи покарані винні в масових розстрілах?

О.М.: Винних знайшли, але їх мало. Значна частина тих, хто брав участь у вбивстві людей, наразі перебуває на території Російської Федерації. Не можна сказати й про те, що надії людей повністю виправдались. Однак в цілому Україна рухається в правильному напрямку, адже проводяться необхідні реформи.

r: Чого поки що не вдалося досягти?

О.М.: На даний момент є декілька напрямків, які знаходяться в процесі реалізації. Перш за все, необхідно продовжити реформувати правоохоронну, судову систему, а також залучати додаткові кошти, в тому числі й у м. Суми. Наразі вкрай необхідно підтримувати аграрний сектор економіки, малий та середній бізнес, розвивати машинобудівний комплекс, а також проводити програму імпортозаміщення. Потрібно підтримувати науку та оборонний комплекс, спрямовувати інвестиції в літакобудування, зокрема у створення ударних безпілотників, а також в додаткові ресурси для української розвідки, яка б стала очима наших українських силових структур.

r: Що призупиняє втілення реформ?

О.М.: Нестача розуму, коштів, а також політичної волі. На жаль, більшість народних депутатів і політичних сил думають лише про своє майбутнє, а не про народ. Вони бояться приймати важливі рішення, а також говорити людям правду. При цьому обіцяють високу пенсію, зарплатню, боротьбу з корупцією. Натомість обіцянки так і залишаються нездійсненними. Війна на сході країни є одним із факторів, який відіграє негативну роль у розвитку країни.

r: Чи підтримуєте Ви блокаду з окупованими територіями?

О.М.: Я блокаду підтримую і виступаю за те, щоб припинити будь-які господарські відносини з окупованою територією. Однак я не підтримую те, що блокада організована зараз, саме в період опалювального сезону, коли немає запасів вугілля. Крім того, торгівлю треба припинити в першу чергу законодавчо. Законопроект №2004А мого співавторства про припинення торгівлі з окупованими територіями як раз пропонує врегулювати дане питання. Та для того, щоб він набрав чинності, необхідна підтримка депутатів, однак є такі, які виступають проти торгової блокади і ембарго.

r: Зараз багато говорять про третій Майдан, лунають численні заклики до повстання. Яка ймовірність того, що він відбудеться, і які насідки може мати?

О.М.: Все в руках українських політиків та влади. Якщо ж вона буде тупцюватись на місці і не буде примати чітких та прозорих рішень, то не виключено, що буде третій Майдан. Однак наразі важко сказати, який він буде, все залежить від політиків і радикальних настроїв людей.

Артем Павлюков, «Панорама» №9