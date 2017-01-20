Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.03 Пятница

Напряженный день: гороскоп на 3 марта

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Напряженный день: гороскоп на 3 марта

3 марта окажется достаточно напряжённым днём, за кажущимся спокойствием которого будет скрываться масса ловушек. Сегодня очень опасно доверять свои идеи малознакомым особам, разговаривать с ними по душам или просить их о помощи.
Овен:
У Овнов сегодняшний день пройдёт в многочисленных заботах о близких. Внезапно заболеет кто-то из ваших родных, старый друг не сможет справиться самостоятельно с взвалившимися на него проблемами или кто-то из младших членов семьи в очередной раз спровоцирует неприятности в школе.
Телец:
Тельцам сегодня предстоит провести много времени в разъездах. Чтобы дорога начала приносить вам радость, а не огромную усталость и раздражение, возьмите с собой любимый фильм, хорошую книгу или найдите интересного собеседника.
Близнецы:
Близнецам сегодня нет смысла ограничивать свой рацион или садиться на строгую диету. Все пищевые «победы», которые вы завоюете в первой половине дня, поздним вечером сойдут на нет после посещения какого-то семейного мероприятия.
Рак:
Раки будут пребывать на пике своего душевного подъёма. Причиной такого настроения для вас окажется пылкая влюблённость, заинтересованность в каком-то проекте или погружённость в новую творческую идею.
Лев:
Львам сегодня будет сложно обойтись без внимания со стороны окружающих. Вам захочется сообщить всему миру о том, что вы смогли осуществить свою многолетнюю мечту и добились наконец намеченной цели.
Дева:
Девам сегодня следует иметь в виду планы ближайших родственников. Чтобы ваша инициатива нашла поддержку с их стороны, первое, что вам необходимо предпринять — доказать родным, что вы очень цените их собственную позицию.
Весы:
Весы предпочтут работать в полном одиночестве. Коллегам придётся смириться, что вы лишь фактически будете находиться среди них и откажетесь отвечать на какие-либо вопросы.
Скорпион:
Скорпионов сегодня будет сопровождать успех во всех начинаниях. Особенно крупные победы вы сможете одержать на личном фронте (добьётесь взаимного интереса от своей давней зазнобы, завяжете новое знакомство или сможете вернуть расположение бывшей пассии).
Стрелец:
Перед Стрельцами сегодня возникнет ряд безотлагательных финансовых вопросов. Пока вы напряжённо размышляете, как правильней всего использовать свой капитал, совет придёт со стороны (от коллеги или от старшего родственника).
Козерог:
Козерогам сегодня не стоит подогревать в своей душе зависть к успехам окружающих. Лишь со стороны вам кажется, что знакомые смогли достичь большего, нежели вы, так как вам свойственная излишняя самокритичность и предвзятость к своим личным победам.
Водолей:
Водолеи наконец примутся за дело, которое долгое время откладывали. Вы сможете обеспечить себе успех в этом проекте, если уже сегодня найдёте верных союзников среди коллег и заручитесь их всесторонней поддержкой.
Рыбы:
Рыбам следует провести этот день в окружении красоты и романтики. Вы можете пообщаться с детьми, посетить художественную выставку, посмотреть киношедевр или заняться своим личным творчеством.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
Невозможного нет: гороскоп на 2 марта
Невозможного нет: гороскоп на 2 марта
Вчера, 06:17 Новость
Панорама Панорама Вчера, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте
20.01.2017, 07:25 Новость
Панорама Панорама 20.01.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все Просмотров 432 Комментариев 0
Старый Новый Год: поздравления
Старый Новый Год: поздравления
13.01.2017, 20:10 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 20:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 535 Комментариев 0
Старый Новый год: традиции, история и гадания
Старый Новый год: традиции, история и гадания
13.01.2017, 19:15 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 19:15 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 6 774 Комментариев 0
Православное Рождество. Традиции и каноны
Православное Рождество. Традиции и каноны
06.01.2017, 15:10 Новость
Дайджест Дайджест 06.01.2017, 15:10 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 5 661 Комментариев 0
Христос народився! Вітання на Різдво
Христос народився! Вітання на Різдво
06.01.2017, 14:50 Новость
Панорама Панорама 06.01.2017, 14:50 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Все Просмотров 12 391 Комментариев 0
Сумчане — лучшие
Сумчане — лучшие
23.12.2016, 13:14 Новость
Панорама Панорама 23.12.2016, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Общество, Спорт Регионы: Все Просмотров 120 Комментариев 0
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
Тук-тук-тук! Я Миколай! Традиции и поздравления
16.12.2016, 18:05 Новость
Панорама Панорама 16.12.2016, 18:05 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все Просмотров 4 077 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Пряма трансляція відзначення лауреатів Топ 50 і Людина року на Сумщині
01.03.2017, 12:16
admin admin 01.03.2017, 12:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 232 Комментариев 0
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
14.02.2017, 10:47
admin admin 14.02.2017, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 507 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 365 Комментариев 0
Опросы

Считаете ли Вы нужным придерживаться Великого поста?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Станьте главным героем видеоигр с помощью интернет-магазина “Nextgame”
17.02.2017, 18:58
admin admin 17.02.2017, 18:58 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Ворушева к материалу
Навеки 24: в Сумах простились с погибшим бойцом (фото)
Пусть земля тебе будет пухом,Артур! Только хорошие воспоминания о тебе,ты был замечательным человеком!! Ты наш Герой!!!
01.03.2017, 18:08
Сергей Федоров к материалу
Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно
БАНДА у власти ГОТОВИТСЯ К ФАЛЬСИФИКАЦИИ выборов, расставляя своих ШЕСТЁРОК вместо НЕУГОДНЫХ, ведь "психи", роддомы и поликлиники так ЛЕГКО "голосуют" ...
28.02.2017, 20:48
Сергей Федоров к материалу
Все выше: подорожание продуктов (инфографика)
И такой БЕСПРЕДЕЛ БАНДЫ у власти с РОСТОМ цен, тарифов, ОБНИЩАНИИ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕМ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...
28.02.2017, 20:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII