Напряженный день: гороскоп на 3 марта

3 марта окажется достаточно напряжённым днём, за кажущимся спокойствием которого будет скрываться масса ловушек. Сегодня очень опасно доверять свои идеи малознакомым особам, разговаривать с ними по душам или просить их о помощи.

Овен:

У Овнов сегодняшний день пройдёт в многочисленных заботах о близких. Внезапно заболеет кто-то из ваших родных, старый друг не сможет справиться самостоятельно с взвалившимися на него проблемами или кто-то из младших членов семьи в очередной раз спровоцирует неприятности в школе.

Телец:

Тельцам сегодня предстоит провести много времени в разъездах. Чтобы дорога начала приносить вам радость, а не огромную усталость и раздражение, возьмите с собой любимый фильм, хорошую книгу или найдите интересного собеседника.

Близнецы:

Близнецам сегодня нет смысла ограничивать свой рацион или садиться на строгую диету. Все пищевые «победы», которые вы завоюете в первой половине дня, поздним вечером сойдут на нет после посещения какого-то семейного мероприятия.

Рак:

Раки будут пребывать на пике своего душевного подъёма. Причиной такого настроения для вас окажется пылкая влюблённость, заинтересованность в каком-то проекте или погружённость в новую творческую идею.

Лев:

Львам сегодня будет сложно обойтись без внимания со стороны окружающих. Вам захочется сообщить всему миру о том, что вы смогли осуществить свою многолетнюю мечту и добились наконец намеченной цели.

Дева:

Девам сегодня следует иметь в виду планы ближайших родственников. Чтобы ваша инициатива нашла поддержку с их стороны, первое, что вам необходимо предпринять — доказать родным, что вы очень цените их собственную позицию.

Весы:

Весы предпочтут работать в полном одиночестве. Коллегам придётся смириться, что вы лишь фактически будете находиться среди них и откажетесь отвечать на какие-либо вопросы.

Скорпион:

Скорпионов сегодня будет сопровождать успех во всех начинаниях. Особенно крупные победы вы сможете одержать на личном фронте (добьётесь взаимного интереса от своей давней зазнобы, завяжете новое знакомство или сможете вернуть расположение бывшей пассии).

Стрелец:

Перед Стрельцами сегодня возникнет ряд безотлагательных финансовых вопросов. Пока вы напряжённо размышляете, как правильней всего использовать свой капитал, совет придёт со стороны (от коллеги или от старшего родственника).

Козерог:

Козерогам сегодня не стоит подогревать в своей душе зависть к успехам окружающих. Лишь со стороны вам кажется, что знакомые смогли достичь большего, нежели вы, так как вам свойственная излишняя самокритичность и предвзятость к своим личным победам.

Водолей:

Водолеи наконец примутся за дело, которое долгое время откладывали. Вы сможете обеспечить себе успех в этом проекте, если уже сегодня найдёте верных союзников среди коллег и заручитесь их всесторонней поддержкой.

Рыбы:

Рыбам следует провести этот день в окружении красоты и романтики. Вы можете пообщаться с детьми, посетить художественную выставку, посмотреть киношедевр или заняться своим личным творчеством.