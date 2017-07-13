Напряженный день: гороскоп на 11 октября

Сегодня не стоит назначать важные встречи и прочие ответственные мероприятия. День пройдёт в довольно напряжённой атмосфере, и этот момент мало поспособствует успешной реализации ранее намеченного.

Овен:

Овны сегодня будут очень энергично устранять все проблемы, возникшие в стенах своего дома. Вам удастся ликвидировать беспорядок, а также примирить членов своей семьи, которые долгое время пребывали в состоянии взаимной неприязни.

Телец:

Тельцы будут много общаться с людьми младшего возраста. Решая затруднения ребёнка или подростка, вы подумаете, что быть взрослым и иметь стабильность во многих жизненных сферах — это лучше, чем находиться в возрасте, когда всё вокруг кажется огромной проблемой.

Близнецы:

Близнецы сегодня будут беззаботно флиртовать с очень симпатичным человеком. Вы и ваш новый собеседник сразу поймёте, что между вами есть взаимная искра, которая либо уже скоро погаснет, либо перерастёт в стабильные отношения.

Рак:

Раки в этот день будут заняты поиском подходящего подарка для близкого человека. Пересмотрев множество вариантов, вы примите решение, что лучший презент до банального прост (это приличная сумма денег в красивом конверте).

Лев:

Львы сегодня проявят заносчивое отношение к окружающим. Вашим соседям придётся не по нраву, что рядом с ними проживает столь надменный человек, и постепенно ваш взаимный обмен едкими «комплиментами» станет причиной затяжного конфликта.

Дева:

Девы будут крайне скупы на проявления своих чувств и эмоций. Истинные желания, которые вы вынашиваете в глубинах своей души, вы не захотите озвучить даже самому близкому человеку, подозревая, что он вас вряд ли поймёт и поддержит.

Весы:

Для Весов этот день станет настоящим праздником души и тела. Вы вдоволь выспитесь, посмотрите любимый фильм, а затем отправитесь в развлекательную поездку, в ходе которой сможете получить массу приятных эмоций от общения с интересными собеседниками.

Скорпион:

Скорпионы в этот день будут склонны с оптимизмом смотреть в своё будущее. Вас не огорчит даже тот факт, что особа, за которой вы долгое время ухаживали, ответит вам отказом на предложение вступить в отношения или в брак.

Стрелец:

Стрельцы проведут день на спортивном соревновании. Находясь в статусе болельщика, вы будете живо переживать за игроков, и это волнение постепенно перерастёт в желание оказаться в самом центре игрового поля.

Козерог:

Козероги сегодня очень творчески подойдут к организации семейного банкета. Вы позаботитесь, чтобы на столе в ходе торжеств помимо блюд традиционной кухни присутствовал экзотический «шедевр», способный стать главным гвоздём программы вашего домашнего мероприятия.

Водолей:

Водолеи сделают очень приятное приобретение. Сначала вам покажется странным, что столь необычный товар имеет такую низкую стоимость, но затем вы решите, что это не повод отказываться от покупки.

Рыбы:

Рыбы сегодня будут решать проблемы кого-то из близких. День вы проведёте совсем не так, как было угодно вашей душе, но осознанье того, что вы сделали доброе дело, окажется сильнее сожалений о потерянном времени.